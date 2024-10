¿J

unior? Sí, de 61 años. ¿Tóxico? Sí. ¿Un perdedor? También. La descripción que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum del jefe de la oposición prianista, Claudio X. González Guajardo, corresponde a la realidad. Amalgamó al PRI, al PAN y al PRD en una alianza para buscar la Presidencia de la República y los condujo a la mayor derrota de su historia. Incluso los Chuchos Zambrano y Ortega perdieron la chuleta, el registro como partido político nacional. Hasta Lupillo Acosta Naranjo resultó damnificado. El gran estratega (es decir, Claudio) impuso como candidata a Xóchitl Gálvez, fue advertido de que era un error, a los mexicanos no les gustaría ver a la vulgaridad instalada en Palacio Nacional; obvio, perdió. Organizó la marea rosa, fracasó; exigía el INE no se toca , y el instituto está más tocado que el jarabe tapatío. Creó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad , pero tuvo la ocurrencia de colocar como presidenta a María Amparo Casar, denunciada por corrupción: cobra una millonaria pensión por el presunto suicidio de su esposo, un funcionario de Pemex. En tiempos recientes, el junior tóxico se ha aventurado a apoyar el paro judicial, ya va a terminar. No es posible que alguien sufra tantas derrotas. De ahí surge una sospecha: ¿y si fuera un agente de la 4T infiltrado en las filas de la oposición? Pocas personas han ayudado tanto a crecer al movimiento de izquierda. La hermética (hasta hoy) Esfinge de Palenque tiene el secreto.

Hijo de Tigre… despintado

Tenía cara de asustado el joven Emilio Azcárraga Jean en aquella entrevista que Jacobo Zabludovsky hizo a su papá, el famoso Tigre, para anunciar su retiro de Televisa y presentarlo como su sucesor. Esto ocurrió en 1997, fallecería poco tiempo después. Dejó encargado al cachorro al presidente Ernesto Zedillo, a Carlos Slim y a otros personajes, según me confiaría el gran Jacobo. La empresa tenía problemas financieros, pero una gran fuerza política, fue horno de presidentes hasta un tiempo tan reciente como el de Enrique Peña Nieto. El hijo de El Tigre no salió pintito, sino despintado. La semana pasada Televisa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que su presidente ejecutivo tomó una licencia a la espera de los resultados de una investigación en Estados Unidos relacionada con cochupos millonarios con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). La compañía tuvo pérdidas en el valor de sus acciones por mil 800 millones de pesos.