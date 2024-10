Reuters y Ap

Lunes 28 de octubre de 2024, p. 25

Sao Paulo., El alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, apoyado por el ex presidente ultraderechista Jair Boslonaro, logró la relección ayer por otros cuatro años en la mayor ciudad de Brasil, al derrotar al aspirante izquierdista Guilherme Boulos, en una segunda vuelta municipal que confirmó un giro a la derecha de los votantes que podría influir en la elección presidencial y legislativa de 2026.

Los electores votaron en segunda vuelta en 51 ciudades, incluidas 15 capitales de estado.

La derecha y centroderecha ganaron 14 alcaldías, aunque el Partido Liberal, de Bolsonaro, no obtuvo los resultados esperados. El izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso en sólo una de esas contiendas.

Nunes, del Movimiento Democrático Brasileño, obtuvo 59.44 por ciento de los votos válidos frente a 40.56 por ciento de su adversario, con 97.10 por ciento de los sufragios escrutados, de acuerdo con cifras del Tribunal Superior Electoral.

En un día de lluvia moderada, la afluencia de votantes pareció ser menor que en la primera vuelta el pasado día 6. Las casillas cerraron a las 5 de la tarde y el triunfo de Nunes fue confirmado menos de dos horas después.

Carlos Melo, profesor de ciencias políticas de la Universidad Insper en Sao Paulo, dijo que Lula y Bolsonaro sufrieron derrotas en las diversas elecciones para alcaldes.

Ninguno de los dos tuvo resultados positivos en estas elecciones. Bolsonaro se ocultó en varios sitios. Dondequiera que apareció demasiado, perdió , comentó Melo a la agencia The Associated Press.

Lula perdió el mito de que puede transferir votos , agregó. No es tan simple, estos son tiempos distintos. A su gobierno podría irle relativamente bien en la economía, pero hasta ahora no entusiasma a nadie. El presidente tenía una apuesta grande en Sao Paulo, en la ciudad de Natal, y no ganó .

Nunes fue respaldado por el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, quien emerge de las elecciones municipales como el probable abanderado de la derecha brasileña para suceder a Bolsonaro, a quien se le prohibió buscar cargos electos durante ocho años.