Sin embargo, tras ese mensaje de WhatsApp, no volvió a tener contacto con ella; al ver que no llegaba a su domicilio le envió mensajes que no llegaron. Le marcó, entraron las llamadas, pero no fueron contestadas. Después de las 16 horas ya no entró ninguna llamada.

Judith Santos Mendoza denunció que ayer se comunicó a la fiscalía para solicitar nueva información de la búsqueda, pero los agentes encargados del caso fueron enviados al operativo de seguridad del concierto gratuito organizado por el gobier-no de Salomón Jara en el zócalo.

Criticó que al tratarse de la vida de su hija, la administración estatal no debería desviar a los agentes de su búsqueda.

Según datos de la fiscalía, de enero a julio se han documentado 429 desapariciones forzadas de particulares en las ocho regiones de Oaxaca. Valles Centrales es en la que más delitos de este tipo se han cometido, con 180, y julio es el mes en que más desapariciones han ocurrido, 74.