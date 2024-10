Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 28 de octubre de 2024, p. 29

Cuernavaca, Mor., Una banda delictiva que opera en el municipio de Atlatlahucan, de unos 25 mil habitantes, que colinda con el estado de México, incrementó de manera alarmante el cobro de extorsiones en las semanas recientes, lo que ha hecho perder la tranquilidad a sus pobladores, denunciaron vecinos entrevistados por La Jornada.

Ante la ausencia de elementos de seguridad pública locales y estatales, y debido a que ese rubro no ha sido atendido desde hace cuando menos dos administraciones municipales, casi todos los habitantes toman medidas preventivas como someterse a un toque de queda para no ser víctimas de la inseguridad y la violencia que asolan a la demarcación.

Todo esto ha provocado, indicaron los lugareños, el incremento de la violencia al grado que la semana pasada fueron asesinadas siete personas, y el transporte colectivo de Atlatlahucan a Cuautla, al igual que los mototaxis locales, pararon labores durante tres días debido a que se incrementó el cobro de piso, narraron los informantes.

A los de las combis les estaban exigiendo 10 mil pesos por cada unidad; a los mototaxis creo que la misma cantidad, y por eso mejor pararon , reveló uno de ellos.

Los colonos entrevistados pi-dieron que se refuerce la seguridad con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional las 24 horas, pero no sólo en la cabecera, sino también en las colonias y las 17 comunidades del municipio, ubicado al oriente de la entidad.

Desde que la inseguridad y la violencia se desataron en la localidad, los habitantes se autoimpusieron un toque de queda, por lo cual cierran los negocios entre las 6 y 7 de la noche.

Aseguraron que desde que oscurece tratan de estar en sus casas para evitar ser víctimas de un crimen, ya que hombres fuertemente armados andan libremente en camionetas y eso causa mucho temor entre la población .

Balaceras cada noche

Desde hace un mes, pero sobre todo en la quincena reciente, se escuchan balaceras casi todas las noches.