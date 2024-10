Mark Beaumont

The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 28 de octubre de 2024, p. 8

Desde su lanzamiento, hace 45 años, Tusk, de Fleetwood Mac, fue uno de los discos más audaces, valientes y desconcertantes de la historia del rock. Era experimental, destartalado y lleno de ruido de chatarra.

La anterior entrega de la banda, Rumours, era el noveno álbum más vendido de todos los tiempos, pero con Tusk estuvo dispuesta a arriesgar con el éxito monumental del folk rock que los había encumbrado.

Para Lindsey Buckingham, multiinstrumentista nacido en California, guitarrista, cantante y compositor de Fleetwood Mac, hacer Tusk era como comparar Parque jurásico con una pequeña película de culto independiente.

Aquí estamos en la tierra de (Steven) Spielberg , metaforiza sobre vender 16 millones de copias de Rumours en 1977, “pero si estás dispuesto a hacer lo que quieres y a perder nueve décimas partes de tu audiencia, entonces eres Jim Jarmusch (director de cine de autor). Eso es lo que he estado valorando desde Tusk.”

En 1979, este álbum vendió cuatro millones de copias, pero fue un gran revés comercial para Fleetwood Mac. Sin embargo, a medida que se fue redescubierto ha sido considerado un triunfo del arte y la creatividad sobre las burdas demandas de la música convencional.

“Rumours tal vez era un poco demasiado seguro o un poco demasiado decadente o un poco demasiado californiano”, manifiesta Buckingham, de 75 años, desde su casa en California, feliz de hablar sobre una producción que es como una historia de origen.

La audiencia, especialmente los artistas más jóvenes, comenzaron a apreciarlo, no sólo por la creatividad, sino por la razón de hacerlo. Podían ver que había un método en su filosofía , comenta.

Para Buckingham, quien se unió al grupo junto con la cantante Stevie Nicks en 1974, era simplemente el siguiente paso natural de un artista que seguía sus instintos.

“Con el primer álbum, Fleetwood Mac, de 1975 que vendió siete millones de copias, y luego con Rumours, todo lo que habíamos hecho había salido de nuestras entrañas, de nuestro corazón”, recuerda. “Y Tusk era hacia donde queríamos ir creativa y emocionalmente. Un conjunto de hechos espontáneos y auténticos llevaron a la creación de esa placa doble”, subraya.

“Si de repente empiezas a pensar más en términos de expectativas externas, y dices ‘vamos a hacer otra canción así’, entonces realmente no estás priorizando la creatividad o el resultado artístico frente al producto comercial”. El peligro, asegura, es convertirse en caricatura de uno mismo. Encuentras muchos artistas que caen en esa trampa y... tal vez pierden el hilo de sus impulsos espontáneos en términos de creatividad .

Buckingham se sintió atraído por lo que describe como un enfoque más pictórico para la composición. También se inspiró en la intrepidez creativa de The Beatles y The Beach Boys, así como en la urgencia irregular de Talking Heads y sus contrapartes europeas de la nueva ola, algo que por cierto, enfrentó un poco a la gente con Fleetwood Mac. Pero a mí, en realidad, me ayudó a orientarme .

Familia rota

Como es sabido, Fleetwood Mac –integrada en ese momento por ingleses y estadunidenses– era una familia fracturada a finales de los 70 con dos relaciones centrales: la de Buckingham y Nicks, así como la de John y Christine McVie, separándose en torno a la composición y grabación de Rumours. Ese disco, con canciones agudas como Go Your Own Way y Second Hand News, había actuado como especie de terapia de pareja catártica. Su realización estuvo llena de sentimientos compartidos, agravados por la falta de distancia curativa.

“En medio de la creación de Rumours, esa fricción llegó a su máxima velocidad en términos de que tuvimos que ir al estudio y tomar las decisiones correctas para nosotros mismos”, señala Buckingham. Sin embargo, el éxito del álbum había puesto de manifiesto la magia inherente al vínculo musical interno.

“Nos elevamos por encima de las dificultades personales para hacer Rumours”, agrega.