Lunes 28 de octubre de 2024, p. 7

Una criatura mitológica propensa a vencer las adversidades que se ha desarrollado en ambientes hostiles da nombre a Leviatán Dance Project (LDP), compañía integrada por alumnos y egresados, en su mayoría de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), vuelve a los escenarios, ahora en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Su espectáculo Gala de danza clásica y neoclásica forma parte del ciclo Tierra ballet. Incluye una suite del segundo acto de la coreografía de El lago de los cisnes, de Marius Petipa, y YO, de la mexicana Yazmín Barragán.

Luis Enrique Rendón Rosales, director de LDP y egresado de la ENDCC, señala “somos de la generación que se enfrentó a la pandemia. Imagínate bailar en tu casa dos años. Nos sentíamos destinados al fracaso. Tener, pues, un escenario tan malo y aun así hacer cosas era lo que necesitábamos.

De allí viene el nombre . YO resume de alguna manera la impotencia que pueda sentir un bailarín.

Esta coreografía suele volverse muy personal para el intérprete: Los bailarines que la estrenaron, en su momento se sentían un poco rechazados, que no los ponían a bailar o no los valoraban suficientemente, como que ellos mismos se saboteaban. Esta obra toca ese pensamiento, cómo lo sacas de ti y lo transformas. Para mí, todos en algún momento hemos sentido que no nos toman en cuenta o que estamos hartos, lo que sea .

Siempre hay un privilegiado

Respecto a su interés por trabajar con jóvenes ejecutantes, Rendón Rosales indica: “Desde que nació LDP, el objetivo principal siempre ha sido abrir nuevos espacios, crear oportunidades porque desafortunadamente, al menos desde mi vivencia en la escuela, siempre hay una persona favorita, y está bien. Es el sistema en la danza clásica, sin embargo, sí llegas a frustrarse demasiado. La intención de la compañía es que todos tengamos una oportunidad, aunque también la responsabilidad y el reto de enfrentarnos como solistas o de otra forma.