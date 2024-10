Israel Campos Mondragón

Este año cerrará con un nutrido calendario de festivales musicales en el país que ofrecerán una variedad de géneros, con la presentación de reconocidos talentos nacionales e internacionales, encabezados por Paul McCartney e Iggy Pop, quienes participarán en el Corona Capital.

Después de su que se llevó a cabo en el Parque Cuitláhuac, en la alcaldía Iztapalapa el año pasado, Hipnosis, que desde 2017 presenta propuestas de rock, garage, sicodelia, música experimental y otros subgéneros, celebrará su séptima edición el 2 de noviembre en el estadio Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se reunirán más de 10 bandas.

Estará encabezado por el grupo francés Air, que llega a la capital mexicana para ejecutar de modo íntegro uno de sus álbumes más populares, Moon Safari. Se suman dos agrupaciones destacadas en la escena post-punk y psych: la británica Gang of Four, conocida por sus álbumes Entertainment! y Solid Gold, y, desde Brasil, el grupo Boogarins, que celebrará 10 años de su álbum debut As Plantas Que Curam. El talento mexicano estará representado por El Shirota y Demencia Infantil.

La cita para el público capitalino es el Corona Capital, que en su edición 14 reunirá a más de 20 grupos y cantantes; unos, viejos conocidos como Iggy Pop, considerado por la prensa figura imprescindible del punk; los estadunidenses de ToTo, y el happy punk de Green Day, que compartirán escenario con bandas nuevas como BadBadNotGood, Black Pumas y Warpaint.

Otras agrupaciones

Para el cierre se esperan las actuaciones de Paul McCartney, quien además actuará el 12 de noviembre en el Estadio GNP Seguros; Jack White y Empire Of The Sun se presentarán en los escenarios principales, igual que The Magic Numbers, Wispe, Beck, entre los más destacados. Este encuentro se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en el autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

La naturaleza se combina con el joven festival Bravo GNP, programado para el 29 y 30 de noviembre en Valdelago, Valle de Bravo. Este año cumple siete, y cuenta con un cartel con géneros que van desde el reggae hasta música electrónica. Entre el talento que desfilará destacan Black Coffee, Ahmed Spins, Carlita y Deer Jade. Además, ese encuentro ofrece un área de campamento para quienes deseen pernoctar bajo las estrellas.