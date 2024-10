Ahí sí mejoraría la distribución del ingreso. Pagan más de 20 mil pesos, pero es poco porque los megarricos tienen millones. El sistema fiscal que tenemos hoy no redistribuye el ingreso, y el ISR, como está diseñado, no se aplica a los megarricos en un nivel apropiado respecto a su riqueza o a sus altos niveles de ingresos , expresó.

El analista comentó que también existe una propuesta para gravar inversiones en los mercados internacionales, para lo cual se tendrían que establecer acuerdos con otros países.

Señaló que en 2023 Oxfam-México propuso cobrar 2 por ciento a quienes tienen una fortuna de 20 millones de pesos y 3 por ciento si ésta asciende a 100 millones de pesos, así como 5 por ciento a aquellas que poseen más de 20 mil millones de pesos.

El estudio de Oxfam señala que por cada 100 pesos de riqueza generados entre 2019 y 2021, unos 21 pesos cayeron en manos del 1 por ciento más rico de México y 0.40 pesos al 50 por ciento de la población más pobre.

Por su parte, Villarreal, del Itesm, comentó que antes de aplicar un gravamen a la riqueza habría que revisar el impuesto predial.

Creo que necesitamos una modernización de los prediales; una parte importante de la riqueza está en propiedades. Son poco distorsionantes y recaudan mucho , declaró.