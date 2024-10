La pasión y la cartera

Esta pasión la demuestra con el entusiasmo y la cartera, pues entrar a este espectáculo resulta particularmente costoso. Aún así, el desfile de tarjetazos no cesa en las tiendas de artículos oficiales en donde una gorra cuesta 3 mil pesos, pero hay prendas que rebasan los 7 mil pesos, como una chamarra de la escudería McLaren.

Yo trabajo y guardo una suma para comprar mis boletos un año antes. Ahorro para venir, pero no compro productos aquí porque están carísimos. Prefiero comprarlos en línea porque son hasta mil pesos más baratos , dice Erik, quien vino de Durango y debe agregar a sus gastos 2 mil pesos por un par denoches que pagó en un alquiler de Airbnb.