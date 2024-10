Intenté hablar con Lawson al final de la competencia, pero no entiende, ni quiso atender. Es un chavo que está llegando a la Fórmula Uno, quizá tiene mucha presión, demasiadas ganas de protagonismo. Creo que Fernando Alonso también intentó hablar con él en Austin; lo mismo hizo Franco Colapinto, pero si Lawson no aprende y no abre la cabeza seguirá haciendo este tipo de maniobras que le pueden costar el contrato para el próximo año , agregó.

El apoyo recibido, lo mejor

Pese al mal resultado del fin de semana, la afición mexicana no dejó de apoyar a Checo, lo cual agradeció y le mejoró el ánimo al recordarlo.