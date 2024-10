E

n un día de tantos, uno más de la masacre, se difundieron noticias particularmente tétricas, que simplemente confirmaban a qué grado dentro de Israel mucha gente, al parecer la mayoría, perdió la humanidad. Unos por miedo, en otros ganó el cinismo. El 21 de octubre, miembros del gabinete israelí y funcionarios del partido gobernante, Likud, llamaron a restablecer los asentamientos israelíes (ilegales) en Gaza y realizar la limpieza étnica de los palestinos en dicho territorio. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, anunció en una conferencia de organizaciones de colonos y ultranacionalistas cerca de la frontera con Gaza: Fomentaremos el traslado voluntario de todos los ciudadanos (sic) de Gaza. Les daremos la oportunidad de mudarse a otros países, porque esas tierras nos pertenecen .

La conferencia era organizada por el movimiento de asentamientos Nachala, cuya líder, Daniella Weiss, citada en Democracy Now! (DN!), anunció: Vinimos aquí con un propósito claro. El objetivo es colonizar toda la franja de Gaza, no sólo una parte, no sólo unos pocos asentamientos, sino toda, de norte a sur. Miles de personas están listas para mudarse en este momento. Como resultado de la brutal masacre del 7 de octubre, los árabes de Gaza perdieron el derecho a estar aquí para siempre, por lo que se irán a diferentes países del mundo. No se quedarán aquí .

¿Cómo discutir con esta gente? Ese mismo día se denunció de nueva cuenta que las fuerzas armadas israelíes impiden el paso al norte de Gaza de los equipos de rescate para los palestinos atrapados bajo los escombros. Tras semanas de asedio de Israel contra el norte del enclave palestino, ese lunes, drones israelíes con altavoces sobrevolaron los refugios para desplazados en Beit Lahia, ordenando a los refugiados huir a través de los puestos de control militares. Según testigos, tropas israelíes ingresaron a los refugios para separar a los hombres de sus familias a punta de pistola y ordenar a mujeres, niños y niñas huir hacia el sur. La expulsión masiva se produjo en medio de continuos e implacables bombardeos israelíes, incluido un ataque contra Beit Lahiya que mató a 15 palestinos , cuatro de ellos menores (DN!). Simultáneamente, el Ministerio de Salud de Gaza informaba que, en las pasadas 48 horas habían muerto al menos 115 palestinos y otros 500 resultaron heridos.

Números y más números, tan odiosos como aquella infame, inevitable Iraq Body Count que se actualizaba al instante durante la invasión yanqui a Irak. Tras un año de guerra repugnantemente desigual, se calculan en 100 mil los heridos palestinos en Gaza, mientras los muertos rondan 43 mil. Son datos conservadores; bajo los escombros debe haber gran número de cadáveres y los heridos se estiman en muchos más.