Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 27 de octubre de 2024, p. 10

Usted, declárese culpable, es lo que le conviene , le dijo el abogado de oficio a Catia Beatriz Aguilera Estrella, de 22 años, cuando la acusaron de participar en el secuestro de Silvia María Contreras Pérez.

Semanas antes, Catia Beatriz había usado la aplicación de Badoo para tener una cita con alguien de su misma preferencia. Es originaria de Queréndaro, Michoacán, un lugar de apenas 15 mil habitantes, en donde es difícil identificarse como lesbiana, por eso decidió viajar a la capital del estado para su encuentro.

Fue así como en Morelia conoció a la abogada Rosa María Ortiz Negrete, con quien sostuvo una relación de pareja durante unas semanas, hasta que se dio cuenta de que no era lo que buscaba y le avisó que prefería terminar la incipiente relación. Pero inmediatamente después, dice que sufrió su venganza.

El 26 de mayo de 2015 llegó a su casa ubicada en avenida Puentes de Coatzacoalcos y a los pocos minutos la asustó un ruido en la puerta: De la nada llega una persona que se identifica como ministerio público, acompañado de cuatro policías portando armas largas, apuntándome en la cabeza, me detienen sin orden de aprehensión, y me suben a un carro particular color negro , dice en entrevista con La Jornada, desde la cárcel de Uruapan, Michoacán, donde cumple su condena.

Añade: “De ahí, me llevan a la unidad Antisecuestros, me suben por unas escaleras y me empiezan a interrogar y a culpar de un secuestro de una señora que yo ni conocía, me preguntaron si sabía quiénes eran dos hombres que tenían detenidos y les dije que no, en mi vida los había visto. Angélica, la ministerio público, me empezó a pegar y me dio tres cachetadas gritando: Hija de tu puta madre, aquí ya valiste verga .

Al día siguiente, la trasladaron al Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno con la carpeta 57/2015 en el juzgado número uno: “Inmediatamente me sacaron a una audiencia de juicio oral en la sala número uno de calzada La Huerta. Ahí me entero del delito del que me acusaban: secuestro y me asignan a un defensor de oficio llamado Jairo que lo primero que me dijo fue: Declárese culpable, usted sabe lo que hizo y es mejor así desde un principio .

El abogado de oficio ni siquiera estudió su caso, solamente le dijo que por la carga de trabajo, buscaba que fuera condenada por un juicio abreviado donde la pena hubiera sido de 27 y no de 50 años, como finalmente le impuso el juez Carlos Alberto Zizumbo Zacarías, acompañado del primer relator juez Manuel Padilla Téllez y la segunda relatora, jueza María de la Soledad López Ortiz en un juicio oral.

“Le dije que ‘no’ al abogado porque yo no podía declararme culpable de algo que no hice. Esperé a que la jueza me dejara hablar y les dije que era inocente, que no existía ninguna prueba en mi contra, que no conocía a la señora y que además ella identificó a sus tres captores y no había ninguna mujer involucrada; tampoco hubo llamadas ni mensajes de mi celular, pero aún así, me condenaron.”

Sin pruebas

En la fabricación de este caso, la Fiscalía de Michoacán, a cargo de Adrián López Solís, contó con la participación de Juan Manuel Pérez Espinosa, alias El Diablo, de 17 años, quien fue uno de los secuestradores y estaba acusado además de violar a la víctima.

La fiscal Antonia Alejandra Gochi González decidió convertir al joven en testigo protegido y darle el criterio de oportunidad siempre y cuando testificara en contra de los otros detenidos, además de Catia Beatriz, de Omar Soreque y Gabriel Pérez Díaz, alias El Güero; ambos declararon que no conocían a Catia, solamente a su ex pareja Rosa María.

“Cuando fue el juicio oral, la fiscalía le ofreció a El Diablo no pisar el tutelar de menores, a cambio de declarar en contra de los demás detenidos. Los condenaron a los tres. Los responsables del secuestro son los dos hombres porque sí encontraron datos de prueba, en cambio, en el caso de Catia no hay nada, ella es inocente, la usaron como chivo expiatorio y la condenaron solamente con el testimonio de El Diablo que nunca pisó la cárcel, dice en entrevista con La Jornada, Marcelo Contreras Zavala, actual abogado defensor de Catia.

Añade: El muchacho dijo que los tres se reunieron afuera de una Bodega Aurrera para confabular el secuestro. Pero por los datos que tenemos, fue su ex pareja quien estuvo involucrada como autora intelectual, junto con su primo, en el secuestro, pero a Rosa María nunca la detuvieron a pesar de que existe una conexión entre los secuestradores y ella .

Recuerda que el joven absuelto, por instrucciones de la fiscal, pidió incluso perdón a la víctima: “Se puso a llorar y dijo que lo sentía, pero él participó y tenía más responsabilidad que todos porque cometió dos delitos. En realidad, Soreque y Pérez Díaz interceptaron a la víctima cuando salió de su negocio y se la llevaron caminando a la casa de seguridad de El Güero, y ahí los esperó El Diablo.