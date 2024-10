No entendemos por qué el presidente de la Jucopo se comprometió con nosotros a subir el tema hace dos semanas, y no ha pasado. Sabemos que México está enfrentando diversas prioridades en la Cámara, pero la protección de los animales también lo es para muchas personas, por eso entregamos más de 140 mil firmas y confiamos en que Monreal nos dé ya una fecha para llevar el dictamen al pleno, enfatizó Ramírez.

Entrevistada en San Lázaro, la directora de Igualdad Animal en México, Dulce Ramírez, recordó que hace dos semanas el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila (Morena), aseguró que el tema del bienestar de los animales sería llevado al pleno de la Cámara para su eventual aprobación, pero hasta el momento ello no ha ocurrido.

En México se matan más de 2 millones de animales al año para consumo humano, pero sin que exista todavía una Ley de Bienestar Animal. Sólo hay una ley de Sanidad, que protege a los humanos de las enfermedades zoonóticas, pero no una que proteja a los animales. Incluso los manuales de buenas prácticas de la Secretaría de Agricultura no son obligatorios .

La mencionada norma es de gran importancia, recalcó, porque de no tenerla, los animales de consumo humano seguirán padeciendo tratos inhumanos en granjas donde, por ejemplo, ponen a siete u ocho gallinas confinadas en jaulas donde nunca pueden extender sus alas e incluso se les corta el pico para evitar canibalismo o heridas entre ellas.

“Esta ley nos va a dar avances como que los animales tengan periodos de luz, o que al hacer mutilaciones o manejo de ellos, haya médicos veterinarios.