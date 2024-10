“La indignación ante semejante afrenta a ti te daba risa e imaginaste un pesebre tamaño natural donde el Rey Cejafrita, que no era otro que aquel ex presidente anodino que nos dio en toda la Madrid instaurando el neoliberalismo y su esposa, la reina menonita, daba a luz a dos niños dioses, Cuauhtémoc y Salinas, y en la que al final tiraban a uno al río y el otro se convertía en un energúmeno que giraba instrucciones como loco a diestra y siniestra.

Al recordar al periodista, la dramaturga y activista Jesusa Rodríguez compartió que el humor la unió a Jaime y lo extraña tanto que decidió escribirle una carta de amor para ver si me vuelve a hacer reír o simplemente la recibe en Elmasallá y me devuelve una mirada, con su risa inolvidable .

Julio Avilés, hijo del periodista, leyó el texto que envió su hermana Juncia, quien no pudo asistir: “Anaïs Nin escribió que no vemos a las personas como eran, sino por cómo somos. Esta tarde tenemos el privilegio de dedicar no sólo unas horas a pensar en Jaime, sino a verlo a través de los ojos y el corazón de las ilustrísimas mentes con quien primero compartió trabajos e ideales, y que posteriormente también se contaron entre sus más cercanos amigos.

“La escribiste en una semana, tú por las noches arrastrando el lápiz y nosotras (Jesusa y Liliana Felipe) montando durante el día. Entonces nos reíamos amargamente de una realidad avasallante: la inflación galopante, las devaluaciones, el crecimiento del narco, en fin, la ruina de un país al que los gobiernos del PRI ayudaban a devastar. A pesar de todo, se imponía tu optimismo y la obra terminaba con este esperanzador estribillo que nos lanzaba de lleno a la depresión: Se acabó la miseria, el dolor/ Nunca más volveremos a ser/ Infelices lo fuimos ayer/ Se acabó, se acabó .

Entre los espectáculos que Jesusa y Avilés presentaron en el Teatro La Capilla se encuentra In vitro y En directo, continuó Jesusa. “Eran los años del VIH-sida. La obra que escribiste es una farsa donde los protagonistas eran la célula y el virus, a pesar de tratarse de humor científico no dejaba de ser desolador. Por aquel entonces, además de los asesinatos de cientos de perredistas, Salinas dio el tiro de gracia a Mesoamérica con la reforma al artículo 27 constitucional, que posibilitaba la venta del ejido, y como aquello nomás no daba risa, hicimos el segundo espectáculo con Cachirulo, El ejido en Navidad –también escrita por Malú Huacuja–, protagonizado por dos campesinos famélicos en una milpa escuálida, un espectáculo tan triste que parecía que el público lloraba de risa o simplemente lloraba con tal de no desperdiciar el cover.

“Así pasaban aquellos amargos años, en los que literalmente ya no hallábamos de qué reírnos, hasta que llegó tu mayor éxito, basado en el pleito entre la cúpula intelectual de México que, en busca del apapacho, se agolpaban unos en Vuelta y los otros en Nexos, y tú hiciste Paz en el Olimpo, aquella farsa memorable donde nos mostraste de qué estaban hechos los intelectuales orgánicos que, paradójicamente, entre más orgánicos resultaban menos saludables. Inolvidable fue tu aparición en escena en aquel espectáculo en el papel de Carlos Fuentes, resultaste un gran improvisador y por supuesto brilló tu inteligencia nada artificial.”

En su turno, Hermann Bellinghausen afirmó que Jaime fue un cronista increíble, una persona divertida, pero que tenía una particularidad: era muy conflictivo, muy controversial, creaba situaciones, tenía un genio, era un ángel y un diablo .

Añadió que Avilés veía al buen periodismo como una oportunidad de aventura. Todos somos aventureros porque es lo que nos gusta, pero Jaime se pasaba, cubría el golpe de Estado en Paraguay y le daba miedo, pero ahí estaba .

A su vez, Blanche Petrich mencionó que Josetxo Zaldua, quien fue coordinador general de La Jornada, “decía de Jaime Avilés ‘es el mejor de nosotros’ y por supuesto que lo era en términos de la calidad de la crónica”.