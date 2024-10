“H

istóricamente comprobado, cuando el toro cuatreño ha vuelto a las plazas muchas figuras se han ido de los ruedos a pesar de su historial y, paradójicamente, muchos espectadores y aficionados vuelven a las taquillas, aunque en los carteles no se anuncie a diestros taquilleros habituados a reses más propicias para un lucimiento maquinal más que meritorio –continuaba su mensaje de clausura el ganadero Adolfo Lugo Verduzco–. Antes que preocuparnos por el surgimiento de nuevas figuras, la prioridad sería traer a las plazas más importantes y de mayor tradición al toro cuatreño capaz de dar espectáculo, al que siempre ha puesto a cada quien en su lugar y permite la consolidación de toreros interesantes para el público masivo, no para círculos de amigos.”

“Desde luego, el problema de la edad impacta la economía del ganadero –agregaba–, pero el abuso no garantiza el interés de las masas por un espectáculo. Habría entonces que modificar gastados criterios de promoción y comercialización de nuestros productos, y como criadores de bravo cerrar filas en torno a la reivindicación del toro en particular y de la fiesta brava en general para, de una vez por todas, extirpar de nuestra tauromaquia la simulación y el incumplimiento de la ley.

“El peligro es ingrediente consustancial al toreo, pero si ese peligro no se siente y no se huele en el tendido, la tauromaquia como arte deja de ser elevado ejercicio del espíritu para convertirse en pobre representación teatral. Para el torero la bravura es más problemática que la mansedumbre, pero ésta, no nos cansaremos de repetirlo, es la negación del arte del toreo y la principal causa de que los públicos se hayan alejado de las plazas. Tal vez como nunca los públicos de toros no entiendan los pormenores de la lidia, pero, como ha ocurrido en todas las épocas, los públicos sienten y deciden, hoy, ante infinidad de opciones de espectáculos.