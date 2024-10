El pasado viernes se publicó una carta de la embajada israelí en contra del artículo de Carlos Fazio titulado Medio Oriente: ¿de la disuasión a la guerra abierta? . Además del llamado de no dejarse engañar por el análisis geopolítico distorsionado , la representación del gobierno de Israel llama a los lectores a resumir el artículo de Fazio como: ”cancelado”.

No alude a que la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de detención contra el primer ministro de Tel Aviv, Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como a los dirigentes de Hamas ya abatidos.

No se refiere a la lógica de mantener la ofensiva contra la franja de Gaza. Cabe mencionar que según la Organización de Naciones Unidas, la reconstrucción de ese territorio llevará 80 años.

Es una grave amenaza de ese gobierno que apenas asesinó a tres periodistas al sur de Líbano, bombardeando su casa identificada plenamente por sus autos con el rótulo de prensa.

Un Estado que ha asesinado desde el 7 de octubre del año pasado a 177 periodistas en Gaza, a 17 mil 29 niños, a 42 mil 847 palestinos de los cuales 70 por ciento son niños y mujeres, la advertencia de la representación diplomática israelí al periodista es muy grave.

Se deberían cancelar ya, por el gobierno mexicano, las relaciones con el gobierno sionista de Israel por genocida.

Mario Saucedo Pérez

Voto migrante en EU no está definido, opina

La manera de pensar del migrante mexicano con respecto a los próximos comicios presidenciales en Estados Unidos, es que al irse a ese país pensaron que ya no habría mucho qué construir, si no que solamente serían objeto de trabajo. Tienen el temor de cómo actuar, por eso no está definido su voto.

Ignacio Camerino Soriano López

Felicitan a Putin

Celebramos la invitación de Vladimir Putin a Nicolás Maduro, presidente legítimo de Venezuela, a la cumbre realizada en Kazán, Rusia. Deploramos, en cambio, la actitud de Luiz Inácio Lula da Silva, al aplicar su poder de veto para dejar fuera a Venezuela de la organización. Este acto va en contra del espíritu de cooperación y desarrollo de los países invitados. Brasil antepone los intereses de sus oligarquías y se subordina a las políticas del imperialismo yanqui y la oposición golpista venezolana. Felicitamos al presidente ruso por haber disentido públicamente de la posición de Lula da Silva y validamos el discurso completo de Nicolás Maduro.

Grupo Arte y Pensamiento, responsable Alejandro Zenteno Chávez

Invitaciones

Presentan el libro: Y resultamos ser de izquierda

El colectivo Morena Chilangos Comochi presenta el libro "Y resultamos ser de izquierda. Crónica de una lucha permanente de María Elena y Benjamín", que se realizará el martes 29 de octubre a las 18 horas, en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto

Llaman a solidarizarse con Palestina

Hoy, como todos los domingos, estaremos en plantón en el Ángel de la Independencia de las 13 a las 15 horas, en protesta por la agresión y el genocidio al heroico pueblo palestino perpetrado por el estado sionista de Israel. Por tal motivo convocamos a todas y todos a solidarizarnos con esta lucha. Te esperamos.

Oscar Rojas, Fabiola Rodríguez, Héctor Cifuentes, Maricarmen Jiménez,, Silvia Ramos, Ignacio Hernández, Josefina Mena Abraham, Gilberto García Mora Ibarra.