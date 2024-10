El río corre mucho y nos cortaron hasta la luz porque la lluvia se llevó siete postes. Necesitamos apoyo, no nos ha llegado nada , acusó Francisco Naranjo Malpica, habitante de Marquintilla.

En la comunidad de Boca de Marquintilla, ubicada en la parte baja del río, el agua subió más de un metro. A los pobladores les llega al pecho; sin embargo, se reusan a abandonar sus viviendas. Denunciaron que las autoridades no les han enviado ayuda, aunque llevan varios días así y sólo observan cómo pasan lanchas con despensas hacia otras comunidades.

Aquí se puede uno ahogar y no hay nada de apoyos. No podemos salirnos porque la rapiña está durísima: te vas y encuentras la casa vacía, y el gobierno no te la va a reponer , afirmó Miguel Aguirre, mientras improvisa un puente de madera que le permita entrar y salir de su casa.

A pocos metros, soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional llenan sacos con arena como muros provisionales que impidan que el agua pase a la parte urbana de Tlacotalpan.

La inundación de 2010, cuando el huracán Karl impactó Veracruz, vive en la preocupación de los habitantes, pues aunque se han tomado previsiones, temen que el agua llegue a sus hogares.

Asimismo, autoridades señalaron que no son ni 20 las personas que han acudido a alguno de los seis albergues habilitados por el ayuntamiento.

En tanto, Luis Medina Aguirre, alcalde de Tlacotalpan, declaró que esperan que las afectaciones a la zona urbana sean menores gracias a los muros que se han colocado y a otras acciones de prevención.

El muro va a contener la creciente de los ríos. Ojalá no se meta nada, pero siempre hay filtraciones. Por la incertidumbre, la sicosis de una inundación reciente como la de 2010, las personas sí quedan con ese temor , apuntó.

En Minatitlán, las calles más cercanas al río están anegadas y las autoridades han comenzado ha evacuar a los pobladores para evitar mayores afectaciones debido a las corrientes. Soldados llegaron a los poblados incomunicados del municipio como parte de la activación del Plan DN-III para evacuar las viviendas afectadas por la crecida del río Coatzacoalcos.

Con embarcaciones trasladaron a los habitantes a refugios temporales habilitados por las autoridades municipales en coordinación con el gobierno del estado.