Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 27 de octubre de 2024, p. 8

Morelia, Mich., Cristo Fernández actor de la serie Ted Jasso y de la nueva entrega del simbionte Venom, presentó en el 22 Festival Internacional de Cine de Morelia la cinta jaliscience Corina fuera de competencia, donde comparte créditos con Naian González Norvind, Laura de Ita y Ariana Candela Michel, bajo la dirección de Urzula Barba Hopfner.

En charla con La Jornada, Cristo menciona que Corina: Es una película que me llena de mucho orgullo, que habla sobre salir de la zona de confort, romper barreras y esquemas que se nos imponen; acabar con paradigmas conlleva que grandes cosas sucedan en la vida .

La cinta aborda la historia de Corina, quien tiene 20 años y no sale de su casa más que para trabajar en una editorial que se encuentra en la colonia donde vive. Después de cometer un grave error con el final de la saga de libros más afamada de la empresa, Corina deberá vencer sus miedos con ayuda de Carlos y emprender un viaje en búsqueda de una misteriosa escritora para salvar su trabajo y el de sus compañeros.

Cristo desarrolló su gusto por la actuación en la escuela donde, confesó en entrevista para La Jornada, comencé hacer mis cortometrajes en la escuela de comunicación de Guadalajara, Jalisco, los que escribía, dirigía y actuaba. Realmente eso me mantuvo activo muchos años aunque no fueron proyectos profesionales. También juguéfutbol con Los Tecos de la UAG pero las lesiones me apartaron de ese sueño, y a pesar de que nadie en mi familia tiene una vena artística, me impulsaron a estudiar, por eso me fui a Inglaterra .

Específicamente, Cristo se alojó en la ciudad de Londres para estudiar una maestría en actuación: “Ahí me llegó la oportunidad, donde el destino hizo que interpretara a un futbolista mexicano, así llegué a la serie Ted Jasso”, despejó la incógnita el joven tapatío quien en la serie interpreta a Dani Rojas.

Ya con este importante papel, Cristo se alió con su hermana Paloma para fundar la casa productora Espéctrum MX Films, que han estado desarrollando, y ya cuenta con varios proyectos como éste que presenta en el FICM, Corina, en coproducción con Mandarina Cine y Cobra Films.

Cristo Fernández menciona que en estos tres papeles que ha hecho en Venom, Corina y Ted Jasso: Me voy desprendiendo poco a poco y es parte del proceso de crearme mis oportunidades, interpretar varios personajes ese es el reto .