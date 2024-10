En quinto lugar, contrariamente a los argumentos de conservadores y libertarios como Milton Friedman y Friedrich Hayek, los mercados sin trabas no son necesarios para la libertad política, ni siquiera la favorecen. El ascenso del populismo autoritario ha sido más pronunciado en países donde los gobiernos han hecho muy poco (para afrontar la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y demás), no donde han hecho demasiado.

Aunque el repunte de la inflación mundial tras la pandemia parece haberse controlado, la gente sigue preocupada, y con razón, por los precios de los medicamentos y de la vivienda. Harris ha propuesto medidas para impedir una especulación con los precios (https://bbc.in/4eWanPR), pero se les ha malinterpretado de forma amplia (y deliberada). No defiende que el gobierno federal fije los precios y muchos estados ya tienen leyes en contra de la especulación para impedir que las empresas se aprovechen de situaciones excepcionales como huracanes e inundaciones. En todo caso, la pandemia demostró que este tipo de políticas deben reforzarse y aplicarse.

De la misma manera, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) tenía cláusulas para bajar los precios de productos farmacéuticos como la insulina –un medicamento (centenario https://bit.ly/3NI1TQ6) indispensable para quienes padecen diabetes– de lo que eran niveles claramente exorbitantes (https://mayocl.in/48sjCEL). Sin embargo, Estados Unidos podría hacer mucho más para acercar los precios de los medicamentos a los niveles que se encuentran en Europa, donde hay leyes más estrictas contra los abusos de poder de mercado. Harris intentaría hacer precisamente eso, mientras Trump prometió desmantelar la IRA (https://bit.ly/3ZfBQXv) y así aumentar los precios para los estadunidenses.

Trump también promete aumentar los aranceles –a una tasa de 100 por ciento (https://bit.ly/3ArfYOO) sobre los productos provenientes de China–, lo que no haría más que subir los precios de la ropa, los electrodomésticos y muchos otros artículos que la gente de a pie en este país compra. De hecho, toda su agenda económica equivale a un impuesto regresivo gigantesco a los norteamericanos de ingresos bajos y medios. Su libertad como consumidores se verá reducida porque tendrán menos dinero para gastar como les plazca.

Por otra parte, mientras Harris ha difundido un plan integral para ampliar la oferta de vivienda y reducir su costo –y aumentar la asequibilidad para los compradores de primera vivienda–, Trump ha guardado silencio sobre este tema crítico.

Finalmente, para apoyar la libertad de los estadunidenses en desarrollar todo su potencial, la agenda de Harris incluye una visión, así como ciertas medidas iniciales concretas para ampliar las oportunidades, en especial el espíritu empresarial (https://bit.ly/3YENCtS). Estas medidas serían tan beneficiosas para quienes desean crear una empresa como para la economía en general.

Trump es una prueba viviente del repudio de la derecha a la libertad. Afortunadamente, Harris está demostrando cómo son las cosas cuando los progresistas abrazan y promueven este valor norteamericano fundamental.

Joseph E. Stiglitz, ex economista jefe del Banco Mundial y ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos, es profesor universitario en la Universidad de Columbia, Premio Nobel de Economía y autor, más recientemente, de The road to freedom: economics and the good society (WW Norton & Company, Allen Lane, 2024).

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org