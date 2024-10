▲ Tatiana Calderón es de las pocas mujeres en el mundo motor, donde es piloto de desarrollo para Sauber, corredora de F2 e IndyCar y la primera en subir a un podio en la F3 británica en 2013. Foto Víctor Camacho

Históricamente éste ha sido un deporte dominado, diseñado por y para hombres, como el mundo en general , analiza; el principal problema es ese y la mujer ha tenido que acoplarse a lo que está construido para los varones, este deporte no se ha adaptado para que la mujer pueda sacar todo su potencial y rendir su máximo desempeño .

De ese modo, Calderón explica que una mujer que elige ser competidora profesional debe librar varias batallas en un deporte de por sí elitista y con pocos lugares. Por eso las categorías menores como F2, F3 e IndyCar son opciones para las pilotos.

Para acceder a uno de esos equipos de Fórmula 1 necesitas resultados, pero si no estás ahí no vas a tenerlos y sin ellos no vas a conseguir patrocinios y así se va cerran-do el círculo hasta hacer casi imposible entrar. Y si es difícil para cualquier piloto, lo es aún más para una mujer, porque estás peleando contra la historia.

Entonces, también hay una lucha constante contra el imaginario, ese que reproduce el estigma de que las mujeres no saben conducir, uno de los más insultantes, opina.