Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 27 de octubre de 2024, p. 9

La pesadilla de Sergio Pérez no termina. El piloto mexicano alimentó la esperanza no sólo de revertir una temporada en el infierno, sino también de sacudirse el espanto por lo sucedido en esta misma pista del autódromo Hermanos Rodríguez, donde hace un año un choque lo dejó fuera en los primeros segundos de competencia. Pero fue eliminado apenas en el primer corte de la calificación. Y mientras el tapatío sueña con una mejor suerte, Carlos Sainz, de Ferrari, conquistó la pole position, apenas un parpadeo adelante de Max Verstappen y su Red Bull con el que no gana desde junio.

Ya sin el héroe local en la disputa por los lugares de salida, el público en las gradas se refugió en otra estrella, en el fulgor del actor estadunidense Brad Pitt enfundado en traje de piloto para realizar algunas escenas para su próxima película sobre un equipo ficticio de Fórmu-la 1. La gente estaba entregada a la figura hollywoodense, quien además de simular estar en competencia, caminó por la pista con una bandera mexicana. El alboroto del todo real daba la ilusión de que la estrella cinematográfica había ganado una carrera. El público mexicano es fantástico , alcanzó a decir cuando se marchaba tras filmar. Con o sin Checo, los fanáticos disfrutan esta tarde.

Infierno que no cesa

Pero el piloto tricolor no tenía nada en qué refugiarse. Parafraseando al poeta, hay un infierno que no cesa y ha terminado por abrasar el paisaje completo de Checo Pérez, quien ayer quedó eliminado en el primer corte de la calificación. La Q1 deja fuera a los últimos cinco competidores y el mexicano terminó en el lugar 18, que será el que ocupará en la parrilla de salida este domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México.

Checo se quejó de que su Red Bull no frenaba en las curvas y apenas pudo superar a Esteban Ocon (BWT Alpine) y Guanyu Zhou (Sauber), los últimos en este primer corte. Antes del tapatío, y también fuera, llegaron el argentino Franco Colapinto (Williams) y Oscar Piastri (McLaren).

La frustración otra vez se apoderó de Checo, quien ahora tendrá que trabajar cuesta arriba si quiere revertir un poco los malos resultados que acumula en esta temporada que califica de terrible .

Es una pena , lamentó Pérez al final de su sesión; me cuesta mucho frenar el auto, no puedo y ese ha sido el problema que he tenido en las últimas tres carreras .

A lo largo de este año se ha quejado del desempeño de su monoplaza por las modificaciones que le han realizado y que lo han convertido en un vehículo que le parece poco confiable. Esos problemas –afirmó– que ya los tienen bien detectados, pero cuya solución no resulta sencilla.

“Espero poder sumar algunos puntos este domingo para minimizar el daño; eso sería lo mejor que podríamos hacer.