La búsqueda de justicia ante los crímenes de Estado se ha logrado gracias al impulso de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil que la acompañan mediante mecanismos que cuentan con la implementación de los más altos estándares en materia de derechos humanos. Sin embargo, esta semana esto también se puso en riesgo a través de una iniciativa de reforma constitucional donde esos estándares quedarían fuera de la defensa de los derechos humanos y sujetos a mecanismos internos que no han brindado soluciones. Si aun teniendo obligaciones internacionales para el respeto y la protección de los derechos humanos, ¿qué podríamos esperar sin estas herramientas de interlocución y observancia internacional?

Es importante mencionar que la CNDH, uno de los mayores órganos en materia de derechos humanos, se encuentra en cambio de titular y administración. Este organismo no sólo ha tenido deficiencias para atender y escuchar a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, sino que su autonomía y apego a las normatividades de su actuar no han sido cla-ras. Este panorama conjunto tiene síntomas y reflejos claros de la crisis de derechos humanos y de institucionalidad que se vive en el país.

El gobierno no ha logrado atender la violencia estructural ni tampoco genera acciones para combatir el crimen organizado que no se centren en la militarización y el aumento de las armas en las comunidades, sino que incorporen procesos de construcción de paz desde el enfoque de derechos humanos. Las balas no se combaten con más armas, sino con proyectos de pacificación en los territorios, comprendiendo las causas estructurales que detonan la violencia y generando mecanismos comunitarios para la protección de la vida. Sin instituciones comprometidas en garantizar los derechos humanos, enfocados en las necesidades de las víctimas de la violencia y los crímenes de Estado; sin acciones que promuevan la paz y la reconstrucción del tejido social, y sin personas defensoras que levanten la voz por las injusticias; no habrá quien construya otros mundos posibles. Porque sin derechos humanos no hay justicia, sin justicia no hay paz, y sin paz no hay vida en dignidad.