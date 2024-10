Cuál es un factor principalísimo de por qué no podemos subir la producción: porque tenemos variedades y semillas muy antiguas, no hay una producción constante de buena calidad de ellas adaptadas a las nuevas condiciones, a las nuevas temperaturas, a la humedad; tan sólo aquí hay menos agua , explicó.

Hay elementos de continuidad, lo más importante de este punto es el hecho de que el presidente no sólo redujo la pobreza, sino que, tal vez más en el largo plazo, en la importancia lo vamos a ver: él devolvió la dignidad y la esperanza a los campesinos de México , destacó.

Para llegar estas metas, resaltó que también estará el mejoramiento de los programas Sembrando Vida, a cargo de la Secretaría del Bienestar, y los gestionados por Sader: Precios de Garantía, Bienpesca, Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, todos creados durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Tan sólo en estos dos últimos hay 2 millones de pequeños productores beneficiados, casi 75 por ciento del registro nacional.

Esta política realmente ha sido trabajada con la Presidenta, y hemos tenido desde la campaña múltiples reuniones, no sólo para informarle, y nos hemos sentado a platicar los temas. Ella se ha interesado en conocer bien por qué queremos hacer ciertas cosas, qué proponemos, cuáles son las alternativas y, por supuesto, ella tiene ideas muy claras desde su trayectoria , explicó el secretario.

Para ello se creará de la Productora de Semillas del Bienestar, que se instalará en Zacatecas, y se cultivarán 763 mil hectáreas con semillas certificadas de alta calidad genética, como frijol negro y pinto. Para atender el problema de la autosuficiencia de esta semilla planteó que México consume un millón de toneladas al año, del cual importamos 300 mil y la meta es producirlas aquí .

Sobre el maíz blanco no transgénico, Berdegué reiteró: Ya somos autosuficientes, y hay que seguir siéndolo. Esa es una línea roja. No queremos depender de nadie para la producción de nuestro maíz blanco no transgénico, que es el centro de nuestra alimentación, además de un elemento cultural muy importante de nosotros, los mexicanos y las mexicanas . En la misma mañanera planeó la reducción de 10 por ciento el precio de la tortilla en términos reales en el sexenio, por medio de un acuerdo nacional.

Agregó que continuará el apoyo a los fertilizantes para unos 2 millones de productores, y en esta administración buscará la aplicación de los biofertilizantes, y eso nos interesa impulsar porque puede ser una alternativa muy fuerte, muy potente, sobre todo, por ejemplo, para los agricultores , debido a que están elaborados con recursos naturales y son biodegradables.

Un sello muy propio de nuestra Presidenta es la importancia medioambiental y del cambio climático. Ella me ha insistido mucho: hay que poner esta agenda en el centro de lo que hace la secretaría, y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, pero también ambiciosamente, con diálogo entre los actores, buscando acuerdos en todos, pero sí queremos mover muy rápido la agenda , puntualizó.

Destacó que en el plan hídrico nacional, eso lo anunciará próximamente la mandataria, “nosotros estamos acompañando a la Comisión Nacional del Agua, y tiene muchas dimensiones porque no es sólo la parte agrícola o la tecnificación del riego, es el uso del agua en los municipios, las plantas de tratamiento, la reutilización del agua. Habrá una agenda legislativa sobre la materia, también.

Apuntó que si la crisis del agua se atiende como un asunto de seguridad nacional, tiene que haber una rectoría del Estado, y eso requiere de ciertos cambios legislativos .

Como la fusión de Segalmex con Diconsa, dijo que se abrirán las tiendas Bienestar, y actualmente estamos haciendo todos los procesos legales para crearlas , como parte del programa Alimentación para el Bienestar. Su labor será seguir distribuyendo alimentos para más de 20 millones de personas a precios reducidos a través de esta red enorme de tiendas , que comenzará con la venta de café, cacao y miel ya procesados para el consumo.

Sobre casos de corrupción en Segalmex hizo énfasis: “Todos los procesos iniciados desde el gobierno del presidente López Obrador, y que continúan al día de hoy, para recuperar todo aquello que fue robado o mal hecho, continúan. Aquí no estamos escondiendo nada debajo de la alfombra. Continuaremos con todos los procesos hasta recuperar todos los recursos que nunca debieron haberse usado como se usaron.