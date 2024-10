Andrea Becerril y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2024, p. 6

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, enfrentó descalificaciones e insultos de legisladores de la oposición, al comparecer ante las comisiones del Senado responsables del proceso para la elección del o la titular de ese organismo para los próximos cinco años.

En su intervención inicial, la actual ombudsperson expresó que no busca relegirse por ambición personal, sino para consolidar lo logrado y adelantándose a las críticas que luego se multiplicaron, expresó que llega con la frente en alto y que no fue, ni nunca lo será, instrumento de intereses personales y partidistas.

La CNDH bajo mi dirección ha mostrado compromisos claros, sin titubeos, con transformaciones que reclama la mayoría del pueblo . No le perdonan, agregó, que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad, ni las recomendaciones que hubieran querido, por ejemplo contra la reforma judicial, aunque no se tuviera ningún sustento legal para hacerlo. No fuimos instrumento, ni nunca lo seremos, de quienes insisten en crear agendas al margen del pueblo .

Piedra Ibarra fue la última de 17 aspirantes a la dirigencia de la comisión y todos los candidatos anteriores tardaron pocos minutos en reunión con los integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado, pero en su caso fueron dos horas de críticas de los opositores, que se burlaron de que llevara tarjetas escritas para responderles.

La senadora panista Verónica Rodríguez trató de meter en problemas a Piedra Ibarra, al preguntarle qué opinaba de que en la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se hubiera llevado a la sesión de Congreso general a Ifigenia agonizante , ya que, sostuvo, la sacaron del hospital .

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, interrumpió a la panista y mencionó que era una falta de respeto referirse así a la memoria de la maestra Ifigenia Martínez.