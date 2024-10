Gustavo Castillo García

Independientemente que los jueces y magistrados regresen a laborar el próximo lunes, eso no significa que concluirán o abandonarán la protesta en contra de la reforma judicial, porque sigue siendo injusta y por tanto los trabajadores y los titulares del Poder Judicial de la Federación (PJF) siempre nos vamos a reservar el derecho de seguir en contra de ella; ése es el espacio que nos dejaron los legisladores , afirmaron los magistrados Adriana Ortega Ortiz, Juan José Olvera López y José Rogelio Alanís García.

Los tres magistrados que encabezan la llamada conferencia matutina de los jueces dijeron que más allá de que el Poder Legislativo haya señalado que la presidenta Claudia Sheinbaum no está obligada a eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma al Poder Judicial, como ordenó una jueza de distrito, indicaron que “al final la responsable es ella y el hecho de que otro poder opine que no tiene problema es sólo una opinión, no la desliga de su responsabilidad procesal (…) ella es la demandada, ella tiene que responder ante el juez”.