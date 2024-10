Eréndira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2024, p. 3

Emilio Maurer, ex directivo del balompié nacional, no se muestra sorprendido con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Emilio Azcárraga Jean, dueño de Grupo Televisa, por supuestos sobornos para conseguir los derechos de transmisión de copas del mundo, pues recordó que en el FIFAgate ningún tricolor fue aprehendido, pese a la cercanía de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

En ese entonces detuvieron a los directivos de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol) y a la Conmebol (Confederación Sudamericana), pero nunca tocaron a México. Eso fue un poco extraño , dijo Maurer, ex presidente de la FMF, quien en la década de los 90 enfrentó a Televisa por el control de la selección nacional.

Grupo Televisa ha manejado el futbol mexicano por muchos años. Si ahora sale manchada, obviamente afectaría a este deporte en el país , señaló en entrevista con La Jornada.

El FIFAgate provocó en 2015 que se desmantelara la cúpula de poder del futbol mundial, que en ese entonces presidía el suizo Joseph Blatter, después de que las autoridades estadunidenses detuvieron al menos a nueve directivos sospechosos de actos de corrupción para elegir las sedes de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

El estallido del megaescándalo coincidió con un relevo en la presidencia de la FMF tras la salida de Justino Compeán y el arribo de Decio de María. En ese momento, parecía que el balompié tricolor no tenía relación con la polémica internacional. No obstante, dos años más tarde, el argentino Alejandro Burzaco, ex director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias, fue el primero en señalar que grupo Televisa y la brasileña Globo Tv pagaron 15 millones de dólares en sobornos a Julio Grondona, dirigente de la Asociación del Futbol Argentino y vicepresidente de la FIFA, para adquirir los derechos de televisión de los mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030.