Sábado 26 de octubre de 2024, p. 19

Washington. Piratas informáticos chinos involucrados en una operación de espionaje tenían como blanco los teléfonos móviles utilizados por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, su compañero de fórmula, JD Vance, y personas asociadas con la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, informaron fuentes relacionadas al caso.

Steven Cheung, director de comunicaciones en el equipo de campaña de Trump, expuso que la vicepresidenta Kamala Harris ha envalentonado a China e Irán para atacar la infraestructura estadunidense con el fin de evitar que Trump regrese al cargo (de presidente) ; el equipo de Kamala no respondió hasta el cierre de esta edición las solicitudes de comentarios.

No se especificó a qué datos pudieron haber accedido mediante la intervención no autorizada, si es que fue el caso. Las autoridades estadunidenses indagan el asunto, comentaron fuentes anónimas a la agencia Associated Press.

El diario The New York Times reportó que se trataba de la infiltración de los sistemas telefónicos del operador Verizon, en un intento de ataque informático que sería parte de un plan de mayor alcance con tinte de inteligencia por parte de piratas informáticos chinos.

Expertos en ciberseguridad creen que la operación fue ejecutada por un grupo conocido como Salt Typhoon. El mes pasado, el diario The Wall Street Journal reportó que un ciberataque vinculado al gobierno chino se había infiltrado en algunas redes de proveedores de banda ancha estadunidenses, y podría haber obtenido información de los sistemas utilizados por el gobierno federal en las intervenciones telefónicas de la corte de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.