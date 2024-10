Reuters, Afp, Sputnik, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2024, p. 17

Jerusalén. Israel lanzó una serie de bombardeos contra Irán en las primeras horas de este sábado, y afirmó que atacó objetivos militares en represalia por los misiles balísticos que la república islámica disparó contra su territorio a principios de mes. Hubo explosiones principalmente en la capital iraní. El gobierno de Teherán sostuvo que la ofensiva sólo causó daños limitados .

Al cierre de esta edición, el ejército iraní confirmó que los ataques recayeron en bases militares en las provincias de Ilam, Juzestán y Teherán, causando daños limitados , indicó Al Jazeera.

El mando castrense israelí aseguró que todas las aeronaves israelíes regresaron a sus bases. Aviones de la Fuerza Aérea, guiados por inteligencia artificial, atacaron los medios de producción de misiles, como los lanzados por Irán hacia Israel el pasado día 1º, indicó.

En una primera oleada, hubo estruendos de bombas en Teherán y en la cercana ciudad de Karaj, de acuerdo con medios iraníes, que informaron que no hubo daños considerables.

Irán advirtió estar listo para responder a los bombardeos de Israel, informó la agencia de noticias semioficial Tasnim, al citar fuentes informadas . La agencia de prensa, afiliada a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, indicó que las fuentes señalaron que no hay duda de que Israel recibirá una respuesta proporcionada a cualquier acción , refirió Al Jazeera.

Más tarde, las tres principales cadenas de televisión israelíes dieron a conocer una segunda oleada de bombardeos contra instalaciones militares iraníes.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, comunicó: hemos completado la respuesta israelí a los ataques de Irán (...) La misión de las FDI ha sido completada. Si el régimen de Irán comete el error y comienza una nueva ronda de escalada, estaremos obligados a responder .

Fuentes castrenses iraníes afirmaron que Israel tuvo por objetivos bases militares en las provincias de Ilam, Juzestán, así como en la capital, Teherán, pero sólo causaron daños limitados , gracias a sus defensas aéreas.

Israelí aseguró que decenas de aviones de su fuerza aérea, incluidos de combate, de reabastecimiento y espías, participaron en la ofensiva bautizada Días de Arrepentimiento. “En el ataque a Irán, a una distancia de 2 mil kilómetros, participaron más de 100 aeronaves, incluido el moderno caza furtivo F-35”, indicó el periódico The Jerusalem Post.

El Canal 12 de la televisión israelí afirmó que aviones de combate dispararon contra docenas de objetivos estratégicos en el territorio de Irán, centrándose en instalaciones militares clave de la industria de defensa iraní.

Los objetivos incluyen fábricas de misiles, instalaciones de desarrollo y producción de vehículos aéreos no tripulados, así como bases de lanzamiento de misiles balísticos , detalló la cadena.

También citó informes iraníes no estatales según los cuales hubo ofensivas en el este de Teherán, y en una instalación de mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, reportó The Times of Israel. Mientras The Jerusalem Post refirió que se registraron estruendos de bomba en Shiraz, durante la segunda oleada.