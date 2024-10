Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2024, p. 6

Madrid. Pausado y sereno, Joan Manuel Serrat recordó en la ceremonia en la que recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes sus orígenes humildes, su familia – todo lo bueno que hay en mí, viene de ahí –. Antes de cantar por sorpresa una de sus composiciones más míticas, Aquellas pequeñas cosas, el poeta barcelonés dijo: no me gusta el mundo en que vivimos: hostil, contaminado e insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado, donde todo tiene un precio .

A sus casi 81 años, Serrat acudió a recibir uno de los galardones más importantes de su carrera, que es finalmente el reconocimiento a una larguísima trayectoria como poeta y artista comprometido con la libertad y la democracia. Vestido de negro íntegro, con su mirada de hombre bueno, Serrat pronunció un discurso que hizo vibrar al auditorio: Como ven, soy un señor mayor tirando a viejo. Vengo de una larga posguerra y de una familia humilde que me dio lo mejor que podrán hallar en mí. En el camino azaroso fui encontrando las razones para seguir adelante y con el impulso de los sueños llegué hasta aquí. Soy una persona que se siente querida y respetada, a la que le gusta su oficio. Cantar y escribir canciones. Soy un hombre partidario de la vida .

Y de ahí parafrasea algunos de los versos que ha cantado a lo largo de su vida: prefiero los caminos a las fronteras, la razón a la fuerza y el instinto a la urbanidad . Y añadió: soy un animal social y racional que necesita del hombre más allá de la tribu. Creo en la tolerancia. Creo en el respeto al derecho ajeno y el diálogo como la única manera de resolver los asuntos justamente. Creo en la libertad, la justicia y la democracia. Valores que van de la mano o no lo son .

De ahí que, reconoció, tal vez por eso no me gusta el mundo en que vivimos: hostil, contaminado e insolidario, donde los valores democráticos y morales han sido sustituidos por la avidez del mercado, donde todo tiene un precio. No me gusta ser testigo de atrocidades sin unánimes y contundentes respuestas. No me conformo al ver los sueños varados en la otra orilla del río. ¿Cuándo llegará el tiempo de vendimiar los sueños?, me pregunto de mala gana, al ver partir a los amigos sin cosechar .