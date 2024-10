Roberto González Amador

Sábado 26 de octubre de 2024

Kazán. El presidente ruso, Vladimir Putin, confió en que Venezuela y Brasil resuelvan sus diferencias bilateralmente, luego de que Caracas acusó a la cancillería brasileña de vetar su entrada al grupo BRICS+, que celebró aquí una cumbre esta semana.

Putin reveló que desde el martes pasado tuvo información sobre la posición de Brasil respecto de la incorporación de Venezuela como asociado al BRICS+.

El veto brasileño, según comentó ayer en Brasil Celso Amorim, canciller en el primer gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva y actual asesor presidencial, obedece a que Caracas no ha entregado los datos completos de las elecciones del 28 de julio pasado, de las que el mandatario Nicolás Maduro se proclamó ganador. Amorim declaró a la prensa brasileña que Caracas se comprometió a hacer pública esa información. Dijo que el veto al ingreso al BRICS+ obedecía a una pérdida de confianza hacia las autoridades venezolanas y no a un régimen político. Nos dijeron algo y no se hizo , apuntó.

Putin declaró, en el marco de la reunión del BRICS+, que su gobierno da por sentado el triunfo de Maduro, el cual no es reconocido, entre otros, por Estados Unidos o la Unión Europea. Creemos que el presidente Maduro ganó las elecciones y que éstas fueron justas. Ha formado su gobierno y deseamos a su gobierno y al pueblo de Venezuela mucho éxito. Espero que Brasil y Venezuela puedan resolver sus diferencias bilateralmente , afirmó.

Maduro llegó a la cumbre del BRICS+ el martes por la noche, hora local (nueve horas más que el centro de México). A su arribo declaró que a esta cumbre acudían las naciones con las mayores reservas de petróleo del mundo, donde Venezuela es primero. Ese día mencionó que había venido a Kazán a ofrecer su parte en materia petrolera a los países que aquí se reunieron y definió al BRICS+ como el epicentro de la nueva geopolítica .

El grupo tiene nueve miembros permanentes: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Arabia Saudita aún no se ha integrado formalmente, pero participa del núcleo principal. En la reunión que concluyó el jueves fueron incorporados, con carácter de asociados: Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.