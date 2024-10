Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 26 de octubre de 2024, p. 15

Washington y Nueva York., Cientos de manifestantes cerraron ayer la calle frente al Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con consignas en las que demandaban la cancelación de la deuda de países en desarrollo y un fin al financiamiento de combustibles fósiles, mientras dentro de los elegantes edificios de cristal, delegados oficiales que participan en las reuniones anuales de estas instituciones multilaterales lamentaron los fracasos en cumplir con metas de desarrollo y qué implicaciones tendrá un triunfo electoral de Donald Trump.

Los activistas, desde tan lejos como Filipinas, y de tan cerca –incluyendo refugiados del cambio climático–, en la región de Washington, describieron lo que calificaron como los impactos devastadores del financiamiento de proyectos de combustibles fósiles del Banco Mundial, las muertes que han resultado de políticas de ajuste estructural del FMI y los daños al medio ambiente de agroindustrias, entre otras cosas. Muchos de los manifestantes también protestaron por el fracaso de Estados Unidos en frenar el genocidio en Gaza.

Después de un hora de discursos y música, los manifestantes tomaron la avenida Pensilvania, frente a las sedes del FMI y Banco Mundial, donde sesionaban los delegados oficiales; de ahí marcharon unas cuadras hasta la Casa Blanca, donde enfocaron la atención sobre Estados Unidos como el mayor contribuyente de estas instituciones y, por tanto, quien controla gran parte de sus políticas. Algunos delegados oficiales que caminaban hacia sus sesiones se detuvieron para tomar fotos con sus teléfonos o se apresuraron al ver a los manifestantes y sus mantas.

Dentro de las sedes del FMI y el Banco Mundial, las sesiones plenarias finales iniciaron con una evaluación franca de que el mundo no está en buenas condiciones. Las familias están sufriendo y al ver hacia adelante el mundo enfrenta una trayectoria de bajo crecimiento y alta deuda , declaró Kristalina Georgieva, la directora administrativa del FMI. Agregó: sabemos que la globalización no ha beneficiado a todos, y tenemos que atender las necesidades de aquellos que no han prosperado .

Pero para el FMI y el Banco Mundial, la solución a estos problemas es preparar a los países en desarrollo a ser mejores anfitriones del capital privado. La Organización de Naciones Unidas calcula que necesitamos 4 billones de dólares cada año para cumplir con las metas de desarrollo sustentable, pero estos recursos no existen entre los bancos de desarrollo y los gobiernos. Necesitamos al sector privado , declaró el presidente de Banco Mundial, Ajay Banga.

Para aquellos que estaban dentro de las reuniones oficiales, la sombra más oscura sobre esta reunión anual fue la de incertidumbre sobre qué ocurrirá a estas instituciones si Trump gana la presidencia de Estados Unidos. El candidato republicanos ha prometido impulsar nuevos aranceles y un retiro de Estados Unidos de instituciones multilaterales. El plan de gobierno para un régimen de Trump elaborado por algunas de las principales organizaciones conservadoras del país, coordinadas por la influyente Fundación Heritage, incluye la propuestas del retiro de Estados Unidos tanto del FMI como el Banco Mundial. Trump ha dicho que no está comprometido con las propuestas elaboradas por estos centros, pero permanecen como el proyecto más detallado de políticas potenciales de un nuevo régimen de Trump y su propio candidato a la vicepresidencia, J. D. Vance, es el autor del prólogo del documento.