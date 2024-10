Ap

Sábado 26 de octubre de 2024, p. a11

París. La comisión de apelaciones de la liga francesa de futbol ordenó al campeón defensor París Saint-Germain pagarle 55 millones de euros (unos mil 186 millo-nes de pesos) del salario pendiente a Kylian Mbappé, quien dejó al equipo en este verano para fichar con el Real Madrid como agente libre. El anuncio se da un día antes del clásico español entre los merengues y el Barcelona.

El club (PSG) debe pagar la parte de su salario que reclama , le dijo la Liga de Futbol Profesional (LFP) a The Associated Press en un correo electrónico. La decisión no está sujeta a (otra) apelación, pero puede ser planteada frente al comi-té ejecutivo de la Federación de Futbol Francesa .

Mismo veredicto

La comisión legal de la LFP falló en favor de Mbappé el mes pasado, pero el PSG insistió en que no le debía dinero e impugnó la decisión. Las dos partes fueron escuchadas el 15 de octubre y el veredicto no cambió.