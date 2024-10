Abundan los ejemplos de discos de Arild Andersen con trío de guitarra. Destaco el titulado If You Look Far Enough, de 1993, con Naná Vasconcelos en las percusiones y en la guitarra el legendario músico Ralph Towner, célebre por fundar el grupo Oregon, con Paul McCandless, Colin Walcott y Glen Moore, en uno de los episodios más bellos de la historia de la música.

A los tempranos Clouds in My Head (1975, ECM) y Shimri (1977) siguió Lifetimes (1981) y una obra maestra: Hyperborean, en el sello ECM, disco emblema del sonido nórdico y sus leyendas.

De la manera más pura y simple muestra el balance entre lo etéreo y lo terrenal, con una música meditativa, en especial en las piezas bellamente tituladas The Golden Light of Evening y The Moon Departing After Us.

▲ Arild Andersen en una imagen tomada de la página web de su disquera: ECM.

En el track tercero de este disco, una derivación improvisatoria a partir de la famosa pieza For All We Know, con la que Arild Andersen se consolida como uno de los mejores contrabajistas acústicos, dueño de una inspiración tan honda como la que muestra a lo largo del disco, de cadencia deliciosa.

Arild Andersen hace cantar a su contrabajo.

El disco Molde Concert Live es la cúspide de las colaboraciones de Arild Andersen con guitarristas, en este caso uno de los más importantes de entre la legión: Bill Frisell, quien hoy es considerado un gigante, mientras muchos atribuyen su descubrimiento a Pat Metheny, el mejor de todos los guitarristas, sin duda alguna, y quien recomendó a Bill Frisell ante Manfred Eicher, el productor de la disquera ECM, cuando Metheny se indispuso y no pudo participar en una grabación y puso a tocar en su lugar a Bill Frisell, quien se encarreró enseguida participando en tres discos de Jan Garbarek para ECM y logró luego su primer álbum solista: In Line, con Arild Andersen en algunas de las piezas de ese disco.

Hay otro aspecto sumamente interesante en la carrera de Arild Andersen y consiste en una serie de grabaciones celebratorias de la vida veraniega en su país. El álbum Sommerbrisen, de 1988, que forma parte de este ciclo, celebra las canciones de verano de ambas partes de la frontera entre Suecia y Noruega con 16 piezas llenas de flores, días soleados y la esencia perfecta del verano, acompañado por Stian Carstensen en el acordeón y Frode Alnaes en… atinaron: la guitarra.

El volumen de esta serie titulado Varslaap incluye una versión formidable de un clásico: You Must Believe in Spring, de Michel Legrand, escrito originalmente para el filme Las señoritas de Rochefort, de 1967, y que Bill Evans inmortalizó con su trío clásico de jazz en estado puro.

Con el disco Hostlov, de 2006, este trío comandado por Arild culmina el ciclo de las cuatro estaciones que comenzó 25 años antes.

Un disco reciente muestra otra de las facetas de Andersen: Affirmation, de 2022, con el Arild Andersen Group, donde los tracks están titulados con nombres de números progresivamente (one, two, three) y en paréntesis otras parcelas (Affirmation Part I, hasta el 5, Part II, y 8 y final: Short Story), grabado en Oslo con la participación de músicos jóvenes, que es otra de las características de Arild: su generosidad para formar nuevos músicos; en este caso tres noruegos: Marius Neset en sax tenor, Helge Lien en piano y Hakon Mjaset Johansen en los tambores.

Otro disco reciente de Arild es Across Mountains, de 2022, cuyo nombre indica una de las dificultades que hubieron de vencer los músicos participantes para lograr esta grabación: las montañas y la división territorial entre Atenas y Oslo, pero de manera simbólica e irónica, pues se trató de uno de esos discos heroicos grabados durante la pandemia: a distancia.

Arild Andersen trabajó este disco con otras dos leyendas: Markus Stockhausen (hijo del compositor Karlheinz Stockhausen) en trompeta, flugelhorn, voz, y el músico griego Vangelis Katsoules en piano y dispositivos electrónicos.

Tenemos entonces no sólo a uno de los más grandes contrabajistas acústicos de la historia, sino también a un gran reformador de la manera de hacer música y a un representante cabal del sonido nórdico, perceptible en el disco que hoy nos ocupa, el más reciente: As Time Passes, cuyo corte 6, Meditation, muestra un dejo místico y mucha magia, melodías de encantamiento y el paisaje sonoro con el que podemos definir la naturaleza de la música de Arild Andersen: una cascada de colores.

@PabloEspinosaB

[email protected]