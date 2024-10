Después, el también panista Marko Cortés insistió en que los ciudadanos quedarán desprotegidos y ya no podrán acudir al amparo y reprochó de nuevo que Morena lograra la mayoría calificada con presiones a Yunes Márquez.

Hasta después de medianoche continuaba en tribuna el grupo de opositores, con pancartas en que se leía No a la dictadura en México , pero los morenistas se colocaron en las escaleras para evitar que tomaran la mesa directiva.

La sesión se reanudó poco después, pese al griterío de los opositores, que subieron a tribuna con todo y altavoces, dispuestos a no dejar escuchar a los oradores. Reventadores vulgares , los llamó Fernández Noroña.

En una caótica sesión nocturna se aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular la reforma que establece que no proceden amparos, controversias ni cualquier otro recurso jurídico en contra de reformas constitucionales; en medio, además, del encontronazo entre Morena y el PAN, que llevó al aún panista Miguel Ángel Yunes Márquez a refrendar que votará con los guindas y llamar ladrón al dirigente del blanquiazul, Marko Cortés.

El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, le respondió que con base en mentiras intentan que no se apruebe esa reforma y le exigió pruebas de que se presionó a Yunes, además de explicar por qué han retenido las prerrogativas del veracruzano.

Cortés trató de evadir la respuesta, pero ante la insistencia de López Hernández dijo que es obvio que no tiene pruebas, pero es más obvio que seguramente el compañero (Yunes) va a decir aquí que no hubo ningún tipo de presión con órdenes de aprehensión a su padre y sus hermanos .

Yunes Márquez subió a tribuna para protestar por la forma cobarde en que fue aludido, todo ello en medio de gritos desde la bancada panista.

El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, tuvo que llamar al orden en varias ocasiones. Yunes insistió en que tiene el derecho de votar en conciencia y lo seguirá haciendo en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum . Por ello, agregó, decidieron separarlo de la bancada y expulsarlo del partido, pero agregó que el tribunal electoral le dará la razón al final.

Aprovechó la oportunidad para reprochar que le hayan robado los recursos que por ley le corresponden. No sean mentirosos, no sean falsos y no sean ladrones .

Por su parte, el ex priísta y ahora senador del Verde Jorge Carlos Ramírez Marín exigió también a los panistas dejar de mentir, ya que el juicio de amparo seguirá operando en favor de los mexicanos y lo único que se lleva a nivel de la Carta Magna es que no operará en el caso de reformas constitucionales.

A su vez, el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, insistió en que el dictamen a discusión es una locura , ya que en el grupo mayoritario van a tener el poder para hacer lo que se les dé la gana .