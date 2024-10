Enfatizó que la determinación que tomó el pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no significa que se pronuncien sobre las suspensiones de amparo porque no es de su competencia.

No estamos frente a una decisión irrelevante, sino a una cuestión que le pega a uno de los tres poderes de la República , expresó el magistrado Juan José Olvera López.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no la tiene fácil , porque tendrá que decidir y justificar si acata la orden judicial de suspender el proceso preparatorio para la elección de jueces, magistrados y ministros o se alinea con la opinión de los magistrados electorales que dieron luz verde para continuar con el mismo, advirtieron ayer en la contramañera de juzgadores federales.

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata, aprobado por el pleno del TEPJF por mayoría de tres votos contra dos, reconoce lo anterior, pues señala que es inconstitucionalmente inviable que el INE suspenda procesos electorales y en especial de personas juzgadoras. Se necesita certeza jurídica. No estamos revocando sentencias de amparo, no es nuestra materia .

Juzgadores de amparo no resuelven temas electorales