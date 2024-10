T

ras el vergonzoso montaje de la impresentable jueza Nancy Juárez ( notificó a la Presidencia de la República, mediante un inexistente QR, su orden de eliminar la publicación de la reforma judicial), ayer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y al Diario Oficial de la Federación (DOF) llegó una segunda notificación con el mismo objetivo, dado lo cual de inmediato desde la residencia oficial se envió un comunicado al Congreso de la Unión para que se pronuncie sobre el particular, y uno más, con el mismo fin, al citado diario para consultar qué procede.

Pues bien, desde el Legislativo la respuesta fue la misma: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, dejó en claro que la presidenta Sheinbaum no está obligada a eliminar del DOF la reforma al Poder Judicial Federal, como pretende la jueza Nancy Juárez –quien actúa con carácter político –, por tratarse de un acto consumado que ya forma parte del texto constitucional vigente , amén de tratarse de una orden , la de la jueza, carente de sustento legal; ergo, la presidenta Sheinbaum puede mandar a paseo a Nancy Juárez y todo lo que está atrás de ella.

En el Senado de la República se votó un acuerdo relativo a lo anterior, y por 81 votos a favor y 36 en contra se aprobó que la presidenta Sheinbaum no atienda la ilegal orden de la impresentable Nancy Juárez, al no tener facultades ni obligación de eliminar del DOF la publicación de la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada por el Constituyente Permanente.

La presidenta Sheinbaum también comentó el punto: el DOF tiene una ley que lo rige y no se trata de que las personas decidan eliminar por voluntad propia lo ya publicado, porque tal legislación impide que se altere su contenido, amén de que obliga al responsable a garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. Así, “cualquier juez o jueza que pide eliminar algo, no sólo en este caso, está violentando la Ley de Amparo y la ley del Diario Oficial de la Federación; entonces, me pregunto ¿quiénes son los asesores?”