l Consejo de la Judicatura Federal ordenó poner fin al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El paro ya va para dos meses, ¿te ha afectado a ti, tu familia o negocio? Es el tema del sondeo de opinión de esta semana.

Metodología

Participaron mil 853 personas. De Facebook, 388; de X, 781; de El Foro México, 563; de Instagram, 83, y de Threads, 38. Utilizamos la app SurveyMonkey, que permite votar y emitir opiniones. Enseguida reproducimos algunas:

X (antes Twitter)

Aunque no me ha afectado directamente, un paro del PJ nos afecta a todos.

Manuel L @mndsky /Cuernavaca

En nada. Que le sigan, pero sin sueldo.

Raúl Garibay Birrueta/E. Zapata, La Huerta, Jal.

En huelga o no en huelga, sale lo mismo. No avanzan los juicios y ellos, igual, siguen cobrando.

Carlos Campos @CarolvsCampi /Tampico,/Veracruz

Sí, a unos familiares cercanos míos se les pospuso una audiencia programada para hoy en un juzgado de la CDMX, la cual habían esperado por mucho tiempo. No hay para cuándo se reprograme. Es una tremenda injusticia que la gente de a pie padezca por culpa de estos revoltosos.

Carlos Sánchez @CarlosDPicos /Tampico, Tamps.

No. Con este paro, espero que el pueblo y también algunos paristas se den cuenta de que no hacen falta para la vida del país… al contrario, obstruyen la justicia. Propongo que se legisle al respecto y se establezca la requisa y un tribunal ciudadano para estos casos.

Carlos Dueñas @duenasdamian /Tijuana, BC

