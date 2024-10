Réplica de la embajada de Israel en México

eniendo presente en todo momento el derecho a la libre de expresión que rige en México, mismo que ejerce La Jornada –con su estilo crítico– y Carlos Fazio en su artículo de opinión titulado Medio Oriente: ¿de la disuasión a la guerra abierta? , la embajada de Israel en México manifiesta lo siguiente respecto al texto antes mencionado:

En su contenido se alaban y elogian los eventos del 7 de octubre de 2023 en Israel como una lucha legítima por la liberación del colonialismo fascista , cuando lo que realmente sucedió fue que miles de terroristas armados se abalanzaron brutalmente sobre familias en sus casas y asesinaron a personas con una crueldad que no sabíamos que existía. No fue una lucha entre soldados; no fue el típico asesinato terrorista que ya conocíamos; los miembros de Hamás amputaron extremidades, violaron a personas en sus propios hogares frente a sus madres, padres, hijos y abuelos horrorizados –todo, mientras grababan los actos en tiempo real y los publicaban en las redes sociales–, y luego mataron a todos. Un total de mil 200 personas fueron asesinadas con una violencia que no habíamos presenciado antes.

Se lanza un llamado a los lectores a no dejarse engañar por el análisis geopolítico distorsionado que se presenta en el artículo. Los hutíes, que el autor alaba como la nueva fuerza emergente, han reintroducido la esclavitud en Yemen. En Irán, al que se presenta como líder de una resistencia fresca y auténtica , las mujeres son ejecutadas si no se cubren el cabello. Una joven yazidí que fue secuestrada en Iraq y vendida a un hombre palestino contó la semana pasada a The Sun cómo la obligaron a ella y a otras mujeres secuestradas a comer carne humana. Éstas son las fuerzas alternativas que el artículo presenta como los salvadores de los pueblos oprimidos.

Como lectores de La Jornada, resuman el artículo en una palabra: cancelado.

Dahlia Neumann, agregada de diplomacia pública, prensa y cultura

Aclaración del Consejo de la Judicatura Federal

1. Es falso que la ministra presidenta haya convocado a una sesión del pleno para recurrir al uso de la fuerza pública como medida de desalojo, tal y como se hizo constar en el acta correspondiente.

2. La ministra presidenta convocó a las y los integrantes del pleno a fin de analizar la situación y tomar una decisión respecto a la manifestación de trabajadoras y trabajadores que mantuvieron bloqueadas las instalaciones del Consejo.

3. En esa reunión con el pleno del Consejo se determinó, como único asunto, atender a una comitiva de los manifestantes para lograr acuerdos de liberación de las instalaciones.

4. La comitiva de trabajadores acordó con las y los consejeros permitir la salida de las y los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal.

En anteriores ocasiones se ha publicado información falsa o errónea. Quedamos atentos a las consultas por los canales oficiales.

Dirección General de Comunicación Social y Vocería

Respuesta del reportero

En respuesta a la carta enviada por la Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), deseo puntualizar que se alude a una nota publicada en La Jornada Online la noche del 23 de octubre.

En cuanto a su señalamiento, su propio texto, en el segundo párrafo confirma lo dicho por fuentes del organismo, que la ministra Norma Lucía Piña Hernández convocó a los consejeros para analizar la situación y tomar una decisión respecto a la manifestación de trabajadoras y trabajadores que mantuvieron bloqueadas las instalaciones del Consejo .

Las fuentes consultadas, dos para ser exactos, corroboraron que allí se analizó el uso de la fuerza pública, y al final se advirtió a los trabajadores que si no permitían la salida de los consejeros y otros funcionarios solicitarían la presencia del Ministerio Público Federal y les iniciarían una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad, situación que fue confirmada por los propios manifestantes, quienes señalaron que les dieron un plazo de 20 minutos para retirarse y así lo hicieron.