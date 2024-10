Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 25 de octubre de 2024, p. 24

Madrid. Íñigo Errejón, una de las caras más populares de la izquierda española, vocero en el Congreso de los Diputados de la coalición Sumar y uno de los fundadores de Podemos, anunció su retirada de la política tras salir a la luz una ola de denuncias anónimas de violencia sexual, acoso y agresiones machistas en su contra.

El político, de 41 años, informó su decisión en una carta: He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona , asume que lleva un modo de vida neoliberal e incluso reconoce veladamente actuaciones violentas contra gente de su entorno, al señalar que la actividad política ·genera una subjetividad tóxica que, en el caso de los hombres, el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo .

Errejón apareció en la escena pública en 2014 cuando de la mano de algunos compañeros de universidad, entre ellos Pablo Iglesias y Carolina Bescansa, fundaron Podemos, que emergió como renovador de la izquierda española y fruto de las masivas movilizaciones sociales que comenzaron en mayo de 2011, que se conoció como el 15M .

Los primeros años del partido morado fueron dirigidos y coordinados entre Iglesias y Errejón, hasta que la lucha por el poder provocó una fractura que derivó en la salida del segundo de la formación política y la fundación de una nueva fuerza, Más Madrid, en poco tiempo en referente de la izquierda en Madrid, superó en seguidores a Podemos e, incluso, al Partido Socialista Obrero Español.

Después fundó Sumar, junto con otros partidos periféricos y su actual dirigente, Yolanda Díaz, que fue quien lo nombró vocero del grupo en el Parlamento, cargo de gran relevancia pública.

Errejón anunció por sorpresa su decisión a raíz de la proliferación en las redes sociales de denuncias anónimas en su contra y amparadas por la cuenta pública de una periodista de izquierda vinculada a Podemos y al movimiento feminista, Cristina Fallarás.

Se le señala como un maltratador sicológico, un verdadero sicópata, un monstruo . Otras relatan: Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad. Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Te pide hacer prácticas humillantes, y cuando te niegas te monta números .

Reparar errores