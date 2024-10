Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 25 de octubre de 2024, p. 9

Morelia, Mich., Basada en la novela de la escritora londinense Renée Knight, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón presentó su primera serie, Disclaimer, en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), al cobijo de Apple Tv, la cual no le dio miedo hacer porque si dejas que entre el temor, no haces nada, para hacer lo que uno hace hay que ser tremendamente irresponsable y tratar de salirte con la tuya , respondió el realizador a pregunta expresa de La Jornada.

El director de Y tu mamá también agregó: No hubo temor en hacer esta serie porque no la vi de esa manera. Lo tomé como si estuviera haciendo una película mucho más larga, y el error de cálculo fue el tiempo que se tomó e implicó desgaste físico y tener la claridad de dónde está encajando esa escena en siete horas, o las discusiones con Emmanuel Lubeski sobre el número de piezas que estaban pasando sincrónicamente; por ejemplo, las canciones atmosféricas si estaba nublado, soleado o si salía el sol, todo eso se tenía que coordinar para filmarlas a meses de distancia. Era llevar la cuenta, eso fue desgastante .

Lenguaje fílmico

En opinión del cineasta, el formato de televisión para plataformas “está pasando por un gran momento. En el mercado medio, la mejor narrativa se da en ésta, ya ni siquiera en el cine. Hay una gran escritura en la televisión, no en toda, pero en promedio es bastante buena. Sin embargo, como tiene directores intercambiables, es un medio que está al servicio de esa narrativa. Existen casos como el de Bruno Dumont con su serie P’tit Quinquin, Chernobyl, de Johan Renck o Olivier Assayas con Irma Vep, donde los directores toman toda una visión de principio a fin para hacer su serial.

“Además de ser directores y cineastas que creen en el lenguaje fílmico, disfruto mucho la televisión y una buena narrativa, pero me deleita más cuando está el elemento fílmico que sostiene todo; eso lo podemos ver en Twin Peaks, otro gran ejemplo de una serie hecha por cineastas. Celebro que la televisión está ahí, no se va a ir a ningún lado, de la misma manera que el cine tampoco, sin embargo considero que puede haber una mayor compatibilidad entre las dos partes.”

El realizador de Sólo con tu pareja espera que las nuevas generaciones muestren sus fórmulas, porque es interesante lo que están ofreciendo y sobretodo lo que van a brindar en un futuro para contar historias que son impensables para mi generación .