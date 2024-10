Desde el principio, Schenker tuvo la visión de una carrera internacional, y los Scorpions crearon éxitos mundiales como Rock You Like A Hurricane, Still Loving You y Wind of Change, el tema que le cantó al fin de la guerra fría.

¿Cuál es el secreto de su éxito durante décadas en América, Asia y Europa? La química tiene que ser la adecuada , afirmó Schenker. Y añadió que todos los miembros de la banda saben lo que hacen y disfrutan creando algo juntos. Esa es la belleza de la música, que te une. Que te da tanta fuerza. Por eso sólo puedes decir: hasta donde te lleven los pies , subrayó el músico.