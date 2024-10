De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 25 de octubre de 2024, p. 8

Beyoncé y Bruce Springsteen apoyan a la candidata Kamala Harris en sus eventos electorales.

Springsteen actuó ayer en un mitin en Georgia, estuvo acompañado en el acto por el ex presidente Barack Obama, el actor Tyler Perry y el diyéi Mix Master Davis.

El acto fue el primero de la serie de conciertos de la campaña titulada Cuando votamos ganamos (When We Vote We Win, en inglés), con la finalidad de alentar a los simpatizantes de Harris para que participen en la votación anticipada de las elecciones de 2024.

Springsteen ha apoyado desde hace tiempo las campañas presidenciales demócratas. Respaldó a Obama en 2008 y 2012, incluso cuando éste era sólo uno de varios precandidatos en las primarias demócratas de 2008. A la ex secretaria de Estado Hillary Clinton en 2016, actuando en un mitin en Filadelfia, además respaldó al entonces ex vicepresidente Joe Biden en 2020.