Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 25 de octubre de 2024, p. 19

Washington y Nueva York., Líderes financieros del Grupo de los 20 reiteraron hoy su compromiso con la tributación progresiva e impuestos efectivos a individuos de valor neto ultraalto al concluir una serie de consultas paralelas a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en esta capital.

La declaración del grupo confirma lo dicho por líderes financieros brasileños y africanos a inicios de la semana: hay un ímpetu internacional creciente por un impuesto mínimo global a multimillonarios que, según los promotores, podría recaudar cientos de miles de millones de dólares e impulsar cambios en políticas para abordar la desigualdad económica, la pobreza y la devastación causada por décadas de políticas neoliberales.

Debora Freire, subsecretaria de política fiscal del Ministerio de Finanzas de Brasil, señaló que aunque al inicio hubo mucha resistencia dentro del G-20 a un impuesto a los superricos, este año se logró que los países de esta agrupación firmaran un primer documento que incluye un compromiso con la tributación progresiva, con una mención explícita de gravar a los magnates.

Si queremos fortalecer los sistemas de impuestos nacionales para gravar efectivamente a los más ricos, necesitamos hablar sobre la importancia de la cooperación internacional tributaria y un impuesto global mínimo a los superricos para enfrentar a quienes evitan y evaden impuestos , dijo. Brasil está impulsando, con otros países, la adopción de un gravamen a los potentados en febrero del próximo año, como parte de una convención marco fiscal de la Organización de Naciones Unidas.

Patrick Ndzana Olomo, jefe de política económica de la Unión Africana, comentó: Si nuestros derechos de gravar no son protegidos, si no podemos ampliar el alcance de los recursos que recaudamos en nuestras propias jurisdicciones, será absolutamente difícil para nosotros pavimentar el camino a la transformación estructural y lograr el crecimiento inclusivo .

En un foro patrocinado por Oxfam International y la Independent Comisión for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT), el economista africano agregó que calcula que los 55 países de África pierden cada año unos 220 mil millones de dólares a causa de los incentivos tributarios otorgados a los superricos, y otros 90 mil millones a través de flujos financieros ilícitos.

El economista Jayati Ghosh, comisionado del ICRICT, dijo que el apoyo para esta iniciativa va más allá de los líderes gubernamentales.

“Realizamos un sondeo entre gente en 17 de los 20 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y 68 por ciento estaba firmemente a favor de un impuesto de riqueza a los superricos. Sólo 11 por ciento pensaba que no era necesario.