“Existen audiencias y marcas para cualquier contenido, incluso el que muchos llaman ‘basura’. Yo empecé a conducir en 2010, soy mucho antes piloto que creador de videos, pero este proyecto detonó una respuesta fenomenal en redes sociales. La gente descubre lo que hay detrás de cada persona. Tengo la suerte de dedicarme a lo que más me apasiona, pero estar en la pista del Gran Premio es una locura. Ya pude probar el coche en Puebla y es muy potente, porque tiene cerca de 400 caballos de fuerza. Estarán ahí los mejores pilotos del país. Es un motor muy diferente al que estoy acostumbrado, pero no vamos a ir a pasear.”

Por cuarto año consecutivo, la Súper Copa GTM será parte del cartel del campeonato de Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez. Las sesiones de práctica comenzarán este viernes y el resto del fin de semana se llevarán a cabo dos carreras, la última de ellas horas antes de que se abra el telón para los monoplazas de la máxima categoría. A diferencia de un coche superdeportivo, los Gran Turismo suelen tener un peso relativamente alto, motor delantero central de gran potencia y mayor distancia entre sus ejes. Me toca correr un GTM light, con una caja en H manual sin clutch, mil kilos de peso y tracción trasera. Es un gran reto , señala el mexicano.

En un Porsche 914 amarillo de cuatro cilindros y cinco velocidades, Urquiza ganó la Carrera Panamericana 2021 en la categoría Histórica A Plus. Este año repitió en el primer lugar en la caravana que llegó al centro de San Luis Potosí. Hay mucha gente que cae en hacer cosas que no le gustan para buscar seguidores , menciona con casi 500 videos en su canal; pero un coche no es cosa fácil. La gente ahora puede encontrar proyectos interesantes de restauración y pruebas de manejo. Todos debemos ser líderes íntegros. Yo no imaginé que eso podía llevarme a la pista de un Gran Premio de México, es una gran responsabilidad para poder inspirar a otros .

Como parte del reconocimiento de pista, el piloto de Blac Racing Team y el resto de su equipo recorrieron ayer el Hermanos Rodríguez para analizar cada una de las curvas. De imaginar todo detrás de una plataforma como YouTube, el circuito de la Magdalena Mixhuca tomó dimensiones faraónicas ante su cámara.