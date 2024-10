Conseguir un gran resultado definitivamente cambiaría mi temporada, que ha sido terrible , reconoció; en el pasado Gran Premio de Estados Unidos no me fue bien, pero México es diferente a todas las demás carreras, así que voy a buscar el triunfo.

Checo necesita sacudirse las imágenes terribles de hace un año, cuando apenas comenzaba la carrera y se estrelló en la primera curva.

Tomé un riesgo y no me salió, pero yo quería el triunfo. Quizá no debí salir a pelear la victoria y sólo debí buscar el podio, pero en la Fórmula 1 no hay retorno cuando te lanzas por todo y eso fue lo que me pasó , detalló Pérez.

El autódromo Hermanos Rodríguez tiene un trazado único que sumado a la altura de la Ciudad de México lo convierten en una prueba tanto al volante como para los ingenieros de cada equipo. Y en esa particularidad se alimentan las esperanzas de Checo de revertir la mala experiencia de hace un año.

Reto técnico

La F1 debe adecuar su competencia a las condiciones de esta ciudad. A 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, la densidad del aire es 25 por ciento menor y por tanto ofrece menos resistencia. Todo en conjunto representa un reto técnico pa-ra los ingenieros que deben adecuar los monoplazas para tener un buen desempeño y hacerlos confiables, explica al respecto Ruth Buscombe, quien ha sido ingeniera de Ferrari, Haas y Sauber.

A esto añaden que el autódromo tiene una de las rectas más largas de la Fórmula 1 que permite alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora. Luego de ese tramo se enfrentan a la primera curva que es la zona de rebases más destacada en la carrera, justo en la que Checo sufrió el percance que lo dejó fuera cuando sólo había recorrido 800 metros en 18 segundos. Lo mejor de este Gran Premio puede ser lo peor, según el día.

Hoy empieza el camino para revertir ese capítulo con los ensayos libres.