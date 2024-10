Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2024, p. 9

El grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados manipuló la cifra de despidos de personal, acusó el secretario general, Mauricio Farah Gebara, quien exigió de la diputada oaxaqueña Margarita García una disculpa.

Un día después de que la legisladora sostuvo que en la Cámara se contrata a novias, amantes, amigas , el funcionario respondió: Quizá sea lo que pasa solamente por su imaginación. Me parece que eso es sumamente ofensivo y también merecería una disculpa .

Farah Gebara se presentó ayer en la sala de prensa de la Cámara, donde incluso atribuyó la denuncia de la diputada a que el PT tenía aviadores con cargo a la nómina del Congreso y hasta ofreció su renuncia al cargo si ese partido comprueba que el despido incluye a 700 trabajadores de confianza.

Sin embargo, no precisó el número real de personas cesadas, y cuando se le pidió el dato eludió: “denme la oportunidad de tener el dato duro. Pero es muy sencillo, aquí hay falsedad en el dato. Pongo mi renuncia, si ellos comprueban 700 despidos a partir de que yo ingresé. Y si no, creo que sería muy honorable por parte de ellos expresar una disculpa… no podemos empezar a hilvanar sobre datos falsos, mentiras y demás”.