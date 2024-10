Emitir una nueva convocatoria en este momento, sería dejar vulnerable el trabajo que tienen hasta hoy ambas candidaturas a la presidencia del PAN, por lo que no puede ser inmediato, el partido está garantizando la paridad, porque permitió la participación de una mujer que no reunió las firmas e hizo un esfuerzo de una acción afirmativa para permitir a una candidata que no alcanzó las firmas , aseveró la magistrada Soto Fregoso.

La diferencia de opiniones detonó una breve, pero muy álgida discusión entre los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata, quien enfatizó que este tribunal no puede resolver con tintes políticos; esto causó la molestia de Rodríguez, quien trató de defender su postura, pero fue interrumpido por la presidenta Soto Fregoso; ante ello, el magistrado dijo que estaba hablando y le pedía respetara su participación, ya que es desigual en el trato con sus pares.