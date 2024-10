Ambos aspirantes acudieron ayer al foro denominado Ideas para fortalecer al PAN, organizado en el comité municipal del partido en León, Guanajuato, uno de los cuatro estados que gobierna el blanquiazul. El formato no permitió el diálogo directo ni la formulación de preguntas.

Dávila aclaró que no se siente orgullosa de todos los gobiernos que ha tenido el blanquiazul, y criticó que por cuidar al partido y cuidar a nuestros gobiernos, permitimos que los avances de la corrupción sigan siendo el elemento que predomine, porque hay que cuidar que la ropa sucia se lave en casa, pero de pronto damos la vuelta, y nuestra ropa sucia, nuestro lado, tiene tal altura que también nos está llenando de mugre a nosotros .

León, Gto., Los aspirantes a la dirigencia nacional del PAN, Jorge Romero y Adriana Dávila, se confrontaron ayer en un foro que, pese a no tener formato de debate, estuvo enmarcado en críticas por los errores que ha cometido el partido y alusiones indirectas entre los candidatos.

Al conminar a abrir la puerta a los jóvenes, Dávila señaló: No quiero que los jóvenes vengan a cargarle el portafolio a quienes toman las designaciones, o las decisiones para las candidaturas .

Romero respondió: No he visto a ningún joven que esté cargando un portafolio. Yo estoy viendo a los jóvenes, que aún conscientes de que ahorita la moda es otra en este país, están en el PAN, y quieren trabajar en el PAN . Dávila lamentó que se haya sentido aludido, y aseguró que no hablaba de él.

Y en un mensaje a la gobernadora de Guanajuato y a la alcaldesa de León, Dávila señaló que tienen todo el derecho de votar por un hombre, pero también una obligación con las mujeres que estamos abriendo nuestro camino . Entrevistada al salir, repitió una de las frases que expresó en su participación: No pido el voto, pido sólo el piso parejo, porque yo sí quiero que en el PAN, cuando una llegue, lleguen todas .

El ex jefe delegacional de Benito Juárez conminó a su partido a que sea una oposición que proponga y genere agenda pública, en lugar de ser reaccionario al gobierno.

(Con información de la Redacción)