Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2024, p. 7

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el martes, la Consejería Jurídica de Palacio Nacional recibió un documento de la jueza Nancy Juárez Salas –quien pide eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial–, pero contenía un QR que no abrió.

Al escanearlo, dijo, apareció la leyenda: el QR ha sido eliminado . Entonces, sostuvo, no hemos sido notificados. Que Harvard nos diga qué opina de que el código no se abrió , sostuvo con ironía.

En su conferencia mañanera, mencionó que ante ello, la consejera Jurídica, Ernestina Godoy, pidió un notario, el 176, para que certificara que, en efecto, el QR no lleva a ningún lado .

Lo narró así: “llega una notificación a la Consejería Jurídica, del juzgado de la jueza; viene un texto y después dice: ‘véase la notificación en este QR’.

“Ahora, enséñales el QR –dijo a Paulina Silva, directora de comunicación social de la Presidencia–. Está interesante: el QR ha sido eliminado”.