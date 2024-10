Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 24 de octubre de 2024, p. 6

Al calor de la discusión sobre la reforma que prohíbe el uso de diversos instrumentos jurídicos para impugnar reformas constitucionales, Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores morenistas, reveló ayer que la bancada panista en la Cámara alta ha solicitado recursos económicos para que 22 senadores, pese a que niega a Miguel Ángel Yunes, por lo que debería pedir 21 apoyos.

La acusación del también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado ocurrió luego de que en comisiones, el dirigente del PAN, Marko Cortés, le reprochó haber logrado la mayoría calificada por la buena y por la mala, es decir, con dinero o doblando a los senadores de oposición usando las fiscalías.

Como parte del encontronazo, el panista echó en cara al partido guinda que tiene más ex priístas, ex panistas y ex perredistas. Hay mucho chapulineo , mientras en Acción Nacional sólo hay panistas, expuso.